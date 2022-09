Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen liegt nach sieben Liga-Partien voll im Soll. Auch Coach Damian Apfeld zeigt sich zufrieden.

14 Punkte aus sieben Oberliga-Spielen – der Saisonstart von Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen ist mehr als geglückt. Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld stellt mit nur drei Gegentreffern die zweitbeste Abwehr der Liga – nach Spitzenreiter SSVg Velbert (zwei Gegentore). Diese stabile Defensive und die gute Arbeit gegen den Ball sind das Faustpfand der Schwarz-Weißen. Trotz vieler Ausfälle gelang so in der Vorwoche der 1:0-Derbysieg über den Essener Rivalen SpVg Schonnebeck.

RevierSport hat mit Coach Damian Apfeld (36) gesprochen.

Das Momentum ist sicherlich aktuell auf unserer Seite. Wir haben eine gute Mentalität und wollen in der aktuellen Phase so viele Punkte wie möglich sammeln. Jeder Sieg hilft. Damian Apfeld.

Damian Apfeld über …

... Neuzugang und Kapitän Frederik Lach (12 Drittliga-Spiele für Verl): "Fredi Lach tut der Mannschaft und dem ganzen Verein gut. Er bringt eine enorme sportliche Qualität mit und hat schon Erfahrungen in höherklassigen Ligen sammeln können. Fredi hat wirklich einen bemerkenswerten Charakter und verkörpert den nötigen Ehrgeiz. Gerade für die jüngeren Spieler ist er ein Vorbild. Außerdem engagiert er sich in der Jugendabteilung. Er ist ein Gewinn für den ETB!"

... das Ex-RWE-Trio Guiliano Zimmerling, Noel Futkeu und Nico Haiduk (Haiduk ist ausgeliehen): "Das sind alles sehr junge Spieler, die ich noch aus meiner Zeit bei der U19 von Rot-Weiss Essen kenne. Wir dürfen nicht vergessen, dass Noel erst im zweiten Seniorenjahr ist und Guiliano und Nico sogar den ersten Anlauf nehmen. Sie entwickeln sich gut, sind aber junge Spieler, die noch weiter an sich arbeiten müssen. Wichtig ist, dass sie ehrgeizig und gierig bleiben."

... die Ziele für die nächsten Wochen: "Zunächst wollen wir das Pokal-Spiel am Donnerstag in Wachtendonk-Wankum erfolgreich bestreiten und in die nächste Runde einziehen. Wir spielen dann am Sonntag beim FSV Duisburg und wollen uns in dieser Partie gar nicht von der Tabellenkonstellation blenden lassen. Sie sind Tabellenletzter, aber es wurden auch erst sieben Spiele gespielt. Auf ihrem kleinen Kunstrasenplatz sind sie stärker als auswärts. Wir müssen dort schnell und einfach spielen. Diese Partie wollen wir gewinnen und danach schauen wir weiter. Das Momentum ist sicherlich aktuell auf unserer Seite. Wir haben eine gute Mentalität und wollen in der aktuellen Phase so viele Punkte wie möglich sammeln. Jeder Sieg hilft."