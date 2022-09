Oberliga Niederrhein: Neues Stadion, Tabellenführung - Feierstimmung in Rhynern

Hinter Westfalia Rhynern liegt ein aufregendes Wochenende: Zuerst verabschiedete man sich von der alten Spielstätte, dann wurde im neuen Stadion die Übernahme der Tabellenführung gefeiert.

Westfalia Rhynern hat einen Top-Start in die neue Saison der Oberliga Westfalen erwischt. Nachdem die ersten drei Partien gewonnen wurden, traf man am vergangenen Sonntag (04. September) im Spitzenspiel auf den bis dahin punktgleichen TSV Victoria Clarholz.

Mit dem am Ende „vielleicht etwas zu deutlichen", so Cheftrainer Michael Kaminski, 4:0-Erfolg feierte man aber nicht nur die Übernahme der Tabellenführung, sondern auch eine gelungene Einweihung des neuen Westfalia-Sportparks. Das neu gebaute Stadion löste am Wochenende offiziell den Sportpark Papenloh als Spielstätte von Westfalia Rhynern ab.

„Am Freitag hatten wir die Abrissparty, am Samstag das Stadtbezirksfest und Sonntag war dann der krönende Abschluss“, fasst der Rhynern-Coach ein aufregendes Wochenende im flächenmäßig größten Hammer Stadtbezirk zusammen. „Es hat alles gepasst. So eine Kulisse haben sich die Mannschaft und der Verein verdient. Das ist auch eine Anerkennung für die gute Arbeit, die hier geleistet wird“, zeigte sich der 38-Jährige angesichts der, nach eigenen Angaben, knapp 1.200 Zuschauer begeistert.

Insgesamt ist die Westfalia in sieben Pflichtspielen in Serie siegreich, denn neben den Ligapartien konnten bisher auch alle Duelle im Westfalen- und Kreispokal gewonnen werden. Kein Wunder also, dass Kaminski mit dem Saisonstart „mehr als zufrieden" ist. „Ich kann da auch keinen Einzelnen rausnehmen, die ganze Mannschaft tritt geschlossen auf. Momentan läuft es einfach", lobt der Westfalia-Coach die Leistung seines Teams. Besonders angesichts der "hammerharten" Auswärtsspiele bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn und dem Delbrücker SC sei die aktuelle Punkteausbeute für ihn keine Selbstverständlichkeit.

Tabellenführung dank starker Defensive

Mit nur einem Gegentor stellt die Mannschaft aus Hamm aktuell die beste Defensive der Liga. Zum Vergleich: Der punktgleiche TuS Bövinghausen hat fünf Gegentore in der laufenden Spielzeit kassiert. „Wir haben in der Defensive im Sommer viele Stützen behalten, es brauchte also niemand eine Eingewöhnungszeit", begründet Kaminski die stabile Verteidigung.

Für Rhynern steht nun eine Englische Woche an. Zuerst trifft man am Mittwochabend (07. September, 19:30 Uhr) im Kreispokal auf den Bezirksligisten SG Massen, bevor in der Liga am kommenden Sonntag (11. September, 16 Uhr) das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten TuS Erndtebrück ansteht. Für die kommenden Aufgaben gilt es nun "die Anfangseuphorie mitzunehmen, denn es können auch mal Phasen kommen, in denen es nicht so läuft", wie Kaminski betont.