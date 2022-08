Oberliga Niederrhein: ETB holt 18-Tore-Mann zurück an den Uhlenkrug

Nach nur wenigen Wochen hat der ETB Schwarz-Weiß einen "verlorenen Sohn" zurück an den Uhlenkrug. Die Essener gaben am Samstag die Rückkehr des Stürmers bekannt.

Ende Mai hatte RevierSport berichtet, dass der SV Straelen das Tauziehen um Marcello Romano gewonnen hat. Der 21-jährige Stürmer, der für Schwarz-Weiß Essen 18 Tore in 33 Spielen erzielte, hatte diverse Angebote vorliegen, entschied sich aber für den Gang in die Regionalliga an der Römer Straße.

Im Endeffekt eine schlechte Entscheidung. Denn nach nur wenigen Wochen kehrt der Angreifer zum ETB an den Uhlenkrug zurück.

"Die sportliche Perspektive, die mir am Anfang von Straelen aufgezeigt wurde, hat sich dann mit dem Umbruch innerhalb des Vereins geändert und dann hat es halt nicht mehr so gepasst. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt und ganz klar am Uhlenkrug kommuniziert, dass der ETB meine erste Anlaufstelle in der Oberliga ist, falls es in der Regionalliga nicht klappen sollte. Ich habe mich beim ETB immer super wohlgefühlt und hatte dort ein tolles Jahr. Ich erhoffe mir, dass ich wieder so eine gute und erfolgreiche Saison wie im letzten Jahr spielen werde. Ich möchte dem Team weiterhelfen und natürlich das Bestmögliche mit der Mannschaft erreichen", erklärt Romano sein Scheitern in Straelen und seine ETB-Rückkehr.

In 27 Oberligaspielen konnte Romano immerhin 13 Treffer für die Schwarz-Weißen erzielen. In der Aufstiegsrunde traf er in sechs Spielen fünf Mal ins Schwarze. Heißt: 33 Spiele, 18 Tore - eine starke Bilanz. Klar: Die Freude bei den ETB-Verantwortlichen ist auch groß.

Wenn er die Leistungen aus der letzten Saison bestätigt, dann ist er eine richtig gute Verstärkung für uns. Wir freuen uns auf ihn. Damian Apfeld

"Marcello Romano ist ein Spieler, der den Weg in die Regionalliga gesucht hat. Jetzt hat es aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt, und es ist schön, dass er den Weg zum Uhlenkrug zurückfindet. Das heißt, dass er hier eine schöne Zeit hatte, sich beim ETB wohlgefühlt hat und hier gute Arbeit geleistet wurde. Aber auch die jetzige Situation, mit dem was hier gerade passiert und die positive Stimmung im Umfeld, haben zur Rückkehr beigetragen. Marcello hat das wahrgenommen und suchte wieder den Weg zum ETB", sagt ETB-Trainer Damian Apfeld.

Er ergänzt: "Die Leute am Uhlenkrug wissen, dass er ordentlich Qualität mitbringt. Er hebt damit unser Offensivspiel an und bringt uns dadurch noch einmal komplett andere Optionen in der Offensive. Wenn er die Leistungen aus der letzten Saison bestätigt, dann ist er eine richtig gute Verstärkung für uns. Wir freuen uns auf ihn."