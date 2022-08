Oberligen: Meerbuschs Ayan ballert weiter, Überraschung in Gütersloh

Der TSV Meerbusch feiert in der Oberliga Niederrhein den dritten Sieg in Serie, Ratingen verliert erstmals. In der Oberliga Westfalen sorgt Victoria Clarholz für eine Überraschung.

Der TSV Meerbusch hat einen eindrucksvollen Sieg beim Aufsteiger SV Sonsbeck eingefahren. Die Mannschaft des neuen, jungen Trainers Kevin Kreuzberg hat damit nach der spektakulären 3:5-Niederlage gegen Ratingen 04/19 nun den dritten Erfolg in Serie eingefahren. Die Meerbuscher gewannen dank eines bockstarken Oguz Ayan mit 4:0. Der ehemalige Baumberger erzielte alle vier Tore innerhalb von zehn Minuten. Zwischen der 47. und 57. Spielminute erzielte er seine Saisontreffer acht, neun, zehn und elf. Auch in der Torjägerliste geht er damit sehr deutlich in Führung. Auf Platz zwei folgt Pascal Weber (VfB Hilden) mit vier Toren. Im zweiten Spiel des Abends unterlag Ratingen 04/19 dem VfB Hilden zuhause mit 1:3. Für die Elf von Trainer Martin Hasenpflug war es die erste Saisonniederlage. Tayfun Demir und Pascal Weber sorgten mit einem Doppelschlag in der 15. und 19. Minute für die 2:0-Führung, Tom Hirsch brachte Ratingen nochmal ran. Für den 3:1-Endstand sorgte Hildens Fabian Zur Linden in der 55. Minute. Überraschung beim Aufstiegsfavoriten FC Gütersloh In der Oberliga Westfalen gab es derweil eine Überraschung. Aufstiegsfavorit Gütersloh unterlag Victoria Clarholz zuhause mit 2:3. Für den Außenseiter erzielten Oliver Cylkowski (16., Handelfmeter und 56.) und Nick Flock (61.) die Tore. Für die Gastgeber trafen Allan Firmino Dantas (34., Foulelfmeter) und Janik Steringer (74.).

