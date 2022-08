Vereinssuche: Mehmet Boztepe hat eine neue Herausforderung gefunden

Ende Juni hatte RevierSport berichtet, dass Mehmet Boztepe nach rund zehn Jahren in der Türkei wieder im Ruhrgebiet Fuß fassen und Fußball spielen will. Nun steht sein neuer Klub fest.

"Ich suche eine neue Herausforderung. Gerne in der Ober- oder Regionalliga. Es sollte ein Verein sein, der organisiert ist und Ziele verfolgt. Bei diesen würde ich gerne mithelfen. Ich bin da für alle Seiten und Gespräche offen", sagte Mehmet Boztepe am 21. Juni 2022 gegenüber RevierSport.

Nun hat der 34-Jährige einen solchen Klub gefunden. Wie RevierSport erfuhr, wechselt der einstige Profi zum niederrheinischen Oberligisten MSV Düsseldorf. Hier spielt bekanntlich auch Assani Lukimya, der einst für Werder Bremen in der Bundesliga auflief. "Ja, ich habe beim MSV für zwei Jahre unterschrieben. Die Mannschaft hat einen tollen Charakter und die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist und ich freue mich schon auf die Trainingseinheiten sowie Spiele in Düsseldorf", erzählt Boztepe gegenüber RevierSport.

Mehmet Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (zehn, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (drei, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Boztepe kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 103 Begegnungen (115, 13) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.

Nun möchte er beim MSV Düsseldorf noch einmal angreifen. Boztepe: "Ich freue mich auf die Oberliga und will allen zeigen, was ich noch drauf habe. Ich bin positiv angespannt. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit Toren und Vorlagen weiterhelfen werde. Ich kann den Start nicht mehr abwarten."