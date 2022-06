Türkei-Rückkehrer: Ehemaliger Drittliga-Profi will im Ruhrgebiet spielen

Nach über acht Jahren ist Mehmet Boztepe aus der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt. Er lebt in Moers und will nun wieder für einen Ruhrgebietsverein spielen.

Es war der 7. Januar 2014, als Mehmet Boztepe die SSVg Velbert in Richtung Adanaspor verließ. Seine sportliche Heimat sollte die Türkei lange Zeit bleiben. Nun, nach achteinhalb Jahren, ist der gebürtige Moerser im Sommer 2022 ins Ruhrgebiet zurückgekehrt und will auch hier wieder Fußball spielen.

"Ich suche eine neue Herausforderung. Gerne in der Ober- oder Regionalliga. Es sollte ein Verein sein, der organisiert ist und Ziele verfolgt. Bei diesen würde ich gerne mithelfen. Ich bin da für alle Seiten und Gespräche offen", sagt der 34-Jährige gegenüber RevierSport.

Mehmet Boztepe bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (zehn, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (drei, 24). Er stand bei Borussia Dortmund II, dem Wuppertaler SV und der SSVg Velbert unter Vertrag. In den Niederlanden spielte er für den FC Emmen.

Der torgefährliche Edeltechniker erlebte eine gute Zeit am Bosporus. Adanaspor, Bandirmaspor, Balikesirspor, Menemenspor, Sakaryaspor und zuletzt Usak Spor, so hießen die türkischen Zweit- und Drittligisten, bei denen Boztepe unter Vertrag stand. In der vergangenen Saison ist er in 28 Spielen, davon 26 Mal von Beginn an, zu vier Toren und zwölf Vorlagen gekommen. "Ich bin topfit und heiß darauf, auch hier in Deutschland zu zeigen, zu was ich noch fähig bin", betont der junge Familienvater.

Der in Elazig geborene und in Moers aufgewachsene Boztepe kann auf 141 Einsätze (17 Tore, 15 Vorlagen) in der zweithöchsten und 103 Begegnungen (115, 13) in der dritthöchsten türkischen Spielklasse zurückblicken.