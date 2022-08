OL WF: Mit Drittliga-Erfahrung - Sportfreunde Lotte präsentieren 21. Zugang

Die Sportfreunde Lotte haben kurz vor dem Start in die Oberliga-Westfalen-Saison 2022/2023 ihren 21. Zugang präsentiert. Der neue Mann verfügt auch über Drittliga-Erfahrung.

Wenige Tage vor Beginn der neuen Oberliga-Spielzeit haben sich die Sportfreunde Lotte noch einmal mit einer weiteren Offensivkraft verstärkt.

Der türkisch-italienisch-stämmige Sergio Gucciardo kommt vom Südwest-Regionalligisten VfR Aalen ans Lotter Kreuz und bringt einiges an Erfahrung mir.

Lotte-Kader 2022/2023 im Überblick: Tor: Michael Luyambula, Luis Hillemeier (SC Paderborn II) Abwehr: Simon Schubert, Jeff Mensah (Heider SV), Bo-Börge Drath (1. FC Egestorf/Langreder), Daniel Grgic (SC Paderborn II), Elias Kourouma (Preußen Münster II), Julian Frommann (Arminia Bielefeld U19) Mittelfeld: Emre-Can Agil (eigene U19), Melih Sayin (SC Paderborn U19), Berkan Ersoy (VfL Osnabrück U19), Adrian Wanner (SV Rödinghausen), Angelos Kerasidis, Fatlum Elezi (Beide Rot-Weiß Erfurt), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC), Leon Gino Schmidt (Holstein Kiel II) Angriff: Jaroslaw Lindner, Fabian Golz (BSV Holzhausen), Burinyuy Nyuydine, Niklas Determann, Max Kremer (Energie Cottbus), Nao Oriyama (Brinkumer SV), Addy-Waku Menga (BSV SW Rehden), Sergio Gucciardo (VfR Aalen)

Der im Angriff flexibel einsetzbare Gucciardo durchlief die Nachwuchsleistungszentren des SC Freiburg, des Karlsruher SC sowie des SC Paderborn. Nach einem weiteren Intermezzo in der U19 des VfL Bochum folgte 2018 schließlich der Schritt in den Seniorenbereich.

Mit einem Profivertrag ausgestattet, ging es für den 23-jährigen Gucciardo zunächst von Paderborn in Richtung Alemannia Aachen und später weiter zum SV Lippstadt bzw. zur Oberliga-Mannschaft des SC Paderborn, bevor im Sommer 2021 der Wechsel an die schwäbische Ostalb erfolgte. Beim dortigen VfR Aalen stand der 1,73 Meter große Offensivakteur zuletzt zwölfmal auf dem Feld und erzielte dabei einen Treffer für den Regionalliga-Südwest-Vertreter. "Nach gute Gesprächen habe ich mich nun bewusst für den Wechsel nach Lotte entschieden", erklärt der Linksfuß.

Insgesamt kann Sergio Gucciardo auf drei Partien in der 3. Liga, 14 Spiele in zwei Regionalliga-Staffeln (West und Südwest) sowie bereits 41 Auftritten (18 Tore) in der Oberliga Westfalen zurückblicken.