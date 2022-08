Niederrhein: Oberligist verstärkt sich mit 42-maligen Zweitligaspieler

Prominenz für die Oberliga Niederrhein. Der SC Union Nettetal hat einen ehemaligen Profi unter Vertrag genommen.

Pünktlich zum Saisonstart - Nettetal empfing am Sonntag die Spielvereinigung Schonnebeck - hat der SC Union Nettetal noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Tugrul Erat wechselt in die Oberliga Niederrhein nach Nettetal. Zuletzt stand der 30-jährige Außenbahnspieler bei Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen unter Vertrag. In der Saison 2021/2022 kam er für Rot-Weiß Oberhausen (vier Spiele) und Alemannia Aachen (elf Einsätze) zu insgesamt 15 Einsätzen in der Regionalliga West. Er wäre gerne in der Liga geblieben.

Doch Transfers zu Regionalligisten wie FC Wegberg-Beeck oder 1. FC Bocholt haben sich nach RS-Informationen zerschlagen, sodass Erat nun in Nettetal anheuerte.

Tugrul Erat stand bei folgenden Vereinen unter Vertrag: Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, SV Straelen, Karagümrük, Bayrampsa, Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen. Nun spielt er für den SC Union Nettetal.

Für den SC Union ist die Verpflichtung des viermaligen Nationalspielers Aserbaidschans in die Kategorie "Transfercoup" einzuordnen. Denn Erats Vita kann sich durchaus sehen lassen.

176 Regionalligaspiele, 22 Einsätze in der 3. Liga und 42 Partien - für Fortuna Düsseldorf und den MSV Duisburg - in der 2. Bundesliga stehen im Lebenslauf des Neu-Nettetalers. Hinzu kommen Einsätze in der zweiten und dritten Spielklasse in der Türkei. Nun geht es für ihn in der Oberliga Niederrhein in Nettetal, seinem Geburts- und Heimatort, weiter.