Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 will die Meisterschaft

Vor dem Saisonstart in die Oberliga Niederrhein macht sich der Optimismus bei Germania Ratingen breit. Trainer Martin Hasenpflug will mit seinem Team die Meisterschaft gewinnen.

Für Germania Ratingen startet am Wochenende die neue Saison in der Oberliga Niederrhein. Trainer Martin Hasenpflug blickt auf eine erfolgreiche Vorbereitung zurück. „Mit dem Wuppertaler SV hatten wir einen starken Gegner direkt zu Beginn. Nach vier Trainingseinheiten war die 0:7-Niederlage keine Überraschung, der Test kam einfach zu früh. Danach haben wir eine gute Vorbereitung gespielt. In den letzten vier Testspielen haben wir kein Gegentor kassiert. Am wichtigsten war es für die Neuzugänge zu integrieren. Die meiste Arbeit steckt darin, aus der neuen Mannschaft eine Einheit zu formen und das Spielsystem zu etablieren.“

In der Sommerpause konnte sich Ratingen mit neun Neuzugängen verstärken. Pierre Nowitzki, Mike Koenders (beide VfB Homberg), Tom Hirsch (MSV Düsseldorf), Yassin Merzagua (ETB SW Essen), Leonard Bajraktari, Samed Yesil (beide SC St. Tönis), Ali Hassan Hammoud (TV Jahn Hiesfeld), Darko Tomic (Rather SV) und Melvin Ridder (Germania Ratingen II) stehen in der kommenden Saison im RSV-Trikot auf dem Spielfeld. „Wir haben eine gute Grundlage gelegt, aber es ist klar, dass sich eine neue Mannschaft nicht in fünf Wochen komplett einspielen kann. Wir steigern uns jede Woche und alle Spieler ziehen mit. Mein persönliches Ziel ist es, die Mannschaft bis zum zehnten Spieltag auf 100 Prozent zu bringen“, erklärt Hasenpflug im Hinblick auf die Integration der Neuzugänge.

Ratingen 04/19: Das Ziel ist Platz eins

Nach einer erfolgreichen Vorbereitung richtet der RSV-Trainer seinen Blick nach ganz oben: „Mein Ziel ist Platz eins in dieser Saison. Wir haben viele starke Spieler bekommen und konnten den Kern der Mannschaft aus dem letzten Jahr zusammenhalten. Der Kader ist in der Breite gut aufgestellt und wenn alles gut läuft, ist die Meisterschaft ein realistisches Ziel.“ Mit dem fünften Platz in der letzten Saison konnte Ratingen bereits sein Potential andeuten.

Am kommenden Sonntag wartet mit dem TSV Meerbusch ein ernstzunehmender Gegner auf den RSV. „Meerbusch hat gegen die TSG Sprockhövel im letzten Test hoch gewonnen. Damit unterstreicht sich die Qualität unseres ersten Gegners“, erkennt Hasenpflug an.

Bei Meerbusch steht mit Kevin Kreuzberg ein neuer Trainer an der Seitenlinie. „Dadurch kam ein frischer Wind in der Mannschaft. Im Verein ist eine gewisse Aufbruchseuphorie zu spüren. Deswegen erwarten wir einen starken Gegner am ersten Spieltag.“