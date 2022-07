Oberliga Niederrhein: Zehnter Neuzugang für die Spvg Schonnebeck

Die Spvg. Schonnebeck hat einen weiteren Zugang vermeldet. Insgesamt ist es der zehnte Neue beim Niederrhein-Oberligisten.

Drei Wochen vor dem Start der Oberliga Niederrhein hat die Spvg. Schonnebeck ihren Kader ein weiteres Mal verstärkt. Ebeny Nguimba wechselt an den Schetters Busch. Der erst 20 Jahre alte Defensivspieler hat die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Christian Leben und Trainer Dirk Tönnies in den letzten Wochen als Probespieler überzeugt. Jetzt wurde er fest verpflichtet.

"Ebeny bringt für sein junges Alter bereits eine Menge Potential mit. Er hat sowohl im Probetraining als auch in den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen. Daher freuen wir uns 'Ebby' nun endgültig in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit ihm schließen wir die Lücke in unserer Verteidigung", freut sich Leben.

Essen ist für den gebürtigen Berliner die erste Station in der Oberliga Niederrhein, er bringt aber bereits Erfahrung aus der Westfalen-Staffel mit. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison spielte er für den Absteiger Westfalia Herne und kam in allen zehn Partien der Abstiegsrunde über 90 Minuten zum Einsatz. Zuvor trug Nguimba das Trikot der SG Herne 70 und des DSC Wanne-Eickel.

Spvg. Schonnebeck: Alle Transfers im Überblick

Zugänge: Ebeny Nguimba (Westfalia Herne), Kevin Kehrmann, Nils van den Woldenberg (beide FC Kray), Nermin Badnjevic (FSV Duisburg), Louis Jozek (SSV Buer), Lukas Lingk (TVD Velbert), Emmanuel Yeboah (Eimsbütteler TV), Mahrab Khan (FC Pesch), Leon Willems (FC Kray U19), Thorben Kern (vereinslos)

Abgänge: Kai Nakowitsch (SV Burgaltendorf), Dennis Abrosimov (VfB Homberg), Calvin Küper (Wattenscheid 09), Philipp Sprenger (Karriereende), Mathias Lierhaus (SuS Haarzopf), Ferdi Acar, Noel Brieden, Milos Jesic, Bekem Saglam (alle unbekannt)