SpVg Schonnebeck: Tönnies über bitteren Küper-Abgang und den Test gegen Schalke II

Die SpVg Schonnebeck befindet sich mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Vor dem Testspiel gegen Schalke II sprach Trainer Dirk Tönnies über den Stand der Dinge.

Am kommenden Mittwoch bestreitet Oberligist SpVg Schonnebeck ein Testspiel gegen Regionalligist Schalke II. Angestoßen wird die Partie um 19:00 Uhr im Parkstadion in Gelsenkirchen. Die Planungen für die kommende Saison laufen bei den Schwalben aus Schonnebeck derweil auf Hochtouren. Zuletzt tat sich im Kader des Oberligisten nämlich so einiges. Neben Stammtorhüter Philipp Sprenger und weiteren Akteuren, wird auch Top-Torschütze Calvin Küper in der nächsten Saison nicht mehr für die Essener spielen.

Trotz der vielen Wechsel versicherte Schonnebeck Cheftrainer Dirk Tönnies, dass sich das Gesicht der Mannschaft in der kommenden Spielzeit nicht gravierend verändern werde. „Momentan befinden sich noch einige Spieler im Urlaub oder sind angeschlagen. Das ist natürlich auch der kurzen Sommerpause nach dieser langen Saison geschuldet. Wir werden nächste Woche nach und nach in die Vorbereitung einsteigen und konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Test gegen Schalke. Im Moment wird das jedoch noch nicht aussagekräftig sein. Wir werden einige Spieler testen und auch Spieler aus der eigenen U19 einsetzen”, erklärte Tönnies.

Zugänge: Louis Jozek (SSV Buer), Thorben Kern, Kevin Kehrmann , Nils van den Woldenberg (alle FC Kray), Mahrab Khan (FC Pesch), Lukas Lingk (TVD Velbert), Emmanuel Yeboah (Eimsbütteler TV), Leon Willems (FC Kray U19), Nermin Badnjevic (FSV Duisburg) Abgänge: Kai Nakowitsch (SV Burgaltendorf, Mathias Lierhaus, Milos Jesic, Bekem Saglam (alle Ziel unbekannt), Noel Brieden (Studium in den USA), Dennis Abrosimov (VfB Homberg), Philipp Sprenger (privater Umzug), Küper (SG Wattenscheid 09)

In Bezug auf die kommende Saison und den Kader erklärte Tönnies weiter: „Die Truppe wird sich in der kommenden Saison kaum verändern. Aus dem Stammkader sind es mit Calvin Küper, Philipp Sprenger und Dennis Abrosimov nur drei Spieler die den Verein verlassen. Dennoch sind wir weiterhin auf der Suche nach weiteren Transfers und werden noch zwei oder drei Jungs dazuholen. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen.”

Küper-Abgang reißt Loch in den Kader

Schonnebecks Top-Torschütze der vergangenen Saison Calvin Küper wird sich in der kommenden Spielzeit der SG Wattenscheid in der Regionalliga West anschließen. Der kurzfristige Abgang des Youngsters schmerzt die Spielvereinigung sehr, dennoch will Tönnies die Lücke im Angriff bald schließen.

„Der kurzfristige Abgang von Calvin hinterlässt natürlich eine riesige Lücke im Kader. Diese Lücke haben wir auch noch nicht geschlossen. Das werden wir aber so bald es geht nachholen. Wir haben bereits einige interessante Spieler verpflichtet, die auf Calvins Position spielen können und sind dabei auch sehr optimistisch”, erklärte der Schwalben-Trainer.