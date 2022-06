ETB SW Essen: Mit diesen Worten verabschiedet sich Remmo vom Uhlenkurg

Ismail Remmo verlässt Schwarz-Weiß Essen Richtung SSVg Velbert. Der Flügelflitzer war beim ETB ein Publikumsliebling. Der Abschied vom Uhlenkrug fällt ihm auch nicht leicht.

Nach zwei Jahren und insgesamt 38 Pflichtspielen, in denen er 16 Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete, hat sich Ismail Remmo vom ETB Schwarz-Weiß verabschiedet. Er hat den Essener Süden gegen die SSVg Velbert gewechselt- RevierSport berichtete. Hier hat er einiges vor.

"Ich hatte schon in der Vergangenheit Kontakt nach Velbert. Doch ein Wechsel ist damals aus verschiedenen Gründen geplatzt. Umso mehr freue ich mich, dass das jetzt geklappt hat", erklärt der 24-Jährige gegenüber RevierSport.

Ich kann den Verantwortlichen Luca Ducree, Jürgen Lucas und Suat Tokat nur großen Lob aussprechen, weil sie wirklich viel getan haben, um mich am Uhlenkrug zu behalten. Deshalb würde ich mich gerne speziell bei diesen genannten Verantwortlichen bedanken. Ismail Remmo

Warum der Wechsel innerhalb der Oberliga Niederrhein? Die Antwort liegt für Remmo auf der Hand: "Das sportliche Projekt und das ganze Drumherum in Velbert sind für jeden Sportler natürlich sehr anziehend. Nach intensiven Gedanken habe ich mich nochmal für den sportlichen Fortschritt entschieden. Die Ziele in Velbert sind bekannt und ich werde alles dafür tun, um beim Ziel Aufstieg tatkräftig mitzuhelfen. Ich habe das Ganze aus Sportlersicht betrachtet und musste diesen Schritt einfach gehen. In Velbert finde ich noch einmal ganz andere Bedingungen als beim ETB vor."

Trotzdem: So einfach war die Entscheidung dann doch nicht. Immerhin ist Remmo gebürtiger Essener und am Uhlekrug äußerst beliebt. "Das war allerdings auch keine Entscheidung gegen den ETB. Das will ich hier auch betonen. Ich danke dem ETB für die Zeit. Ich kann den Verantwortlichen Luca Ducree, Jürgen Lucas und Suat Tokat nur großen Lob aussprechen, weil sie wirklich viel getan haben, um mich am Uhlenkrug zu behalten. Deshalb würde ich mich gerne speziell bei diesen genannten Verantwortlichen bedanken. Ich wünsche gerade Suat Tokat, der einen hervorragenden Trainerjob gemacht hat, alles Gute für die Zukunft. Ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird und wir ihn noch höherklassig sehen werden", mit diesen Worten verabschiedet sich Remmo vom ETB Schwarz-Weiß Essen.