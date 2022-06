SSVg Velbert: Kaderplanung mit Offensiv-Duo abgeschlossen - Trainersuche läuft

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat ihre Kaderplanung abgeschlossen. Am Montagabend (20. Juni 2022) stellte der Oberligist zwei Flügelflitzer vor. Die Trainersuche läuft noch.

In den letzten Tagen hatte RevierSport bereits berichtet, dass sich Ismail Remmo (ETB Schwarz-Weiß Essen) und Patrick Schikowski (SC Verl) der SSVg Velbert anschließen werden. Am Montagabend folgte dann die offizielle Mitteilung des ambitionierten Oberligisten, der endlich wieder in die Regionalliga aufsteigen will.

Der 24-jährige Remmo hat sich für zwei Jahre an die SSVg gebunden. Er ist vielseitig einsetzbar und bringt auf allen offensiven Positionen einiges an Erfahrung mit. Remmo schoss in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 13 Tore für den ETB und wurde in seiner Laufbahn sowohl für Rot-Weiss Essen als auch den SC Wiedenbrück 23 Mal in der Regionalliga eingesetzt.

Noch mehr Erfahrung bringt Schikowski, der ebenfalls einen Zweijahresvertrag erhält, mit. Schikowski kommt vom Drittligisten SC Verl nach Velbert und fühlt sich offensiv auf den Außenbahnen am wohlsten. Erfahrung hat er reichlich, denn Schikowski kann bereits auf 38 Drittligaeinsätze sowie auf 179 Regionalligaspiele, in denen er 79 Torbeteiligungen vorzuweisen hat, zurückblicken. "Mit der Verpflichtung von Remmo und Schikowski sind unsere Planungen für die Saison 2022/23 abgeschlossen", betont SSVg-Boss Oliver Kuhn.

Derweil muss sich Kuhn noch mit einer Personalie beschäftigen: Die Trainersuche läuft nämlich noch. "Wir sind da in guten Gesprächen und haben auch zwei, drei Kandidaten im Auge. Wir hoffen auf eine zeitnahe Entscheidung."