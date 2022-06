Oberliga: So erlebte Meerbusch-Trainer Molina sein letztes Heimspiel

Das letzte Heimspiel für Antonio Molina als Trainer des TSV Meerbusch ging verloren. Mit 1:3 unterlag seine Mannschaft dem Oberliga—Spitzenteam aus Velbert.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Antonio Molina, Trainer des TSV Meerbusch, sein Amt zum Saisonende abtreten würde. Nachfolger wird der bisherige A-Junioren-Trainer Kevin Kreuzberg, der 2019 aus der U19 des 1.FC Mönchengladbach nach Meerbusch wechselte. Das Heimspiel gegen die SSVg Velbert war also das letzte einer überaus erfolgreichen Ära. Erfolgreich konnte es der TSV nicht gestalten, denn gegen den nun wieder Tabellenzweiten aus Velbert gab es eine 1:3 Niederlage.

Der scheidende Trainer attestierte seiner Mannschaft dennoch eine gute Leistung. „Ich denke, es war ein gutes Spiel von uns“, bewertete Molina die Partie, die nach einer recht ereignislosen ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel in Sachen Torchancen nochmal Fahrt aufnahm, auch wenn vielen Außenstehenden die letzte Intensität auf beiden Seiten fehlte. „Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich finde, wir haben das sehr ordentlich gemacht und wenn wir unsere Chancen richtig nutzen, können wir dieses Spiel auch 6:4 gewinnen. Dass wir das nicht geschafft haben, ist ein bisschen schade.“

Besonders nervös oder aufgeregt war der 49-Jährige vor seinem letzten Heimspiel in Meerbusch nicht. „Das haben mich natürlich schon viele gefragt, aber ich war wirklich überhaupt nicht nervös. Es war quasi ein ganz normales Fußballspiel.“

Letztes Spiel am Mittwoch

Sein letztes Spiel an der Seitenlinie für den TSV steht dann am kommenden Mittwoch an, wenn seine Mannschaft auswärts auf den TVD Velbert trifft. Auch mit Blick auf das Ende seiner Amtszeit nach dieser Partie verspürt der TSV-Coach keine besondere Aufregung. „Dafür habe ich vielleicht auch einfach schon zu viele Spiele erlebt“, meinte Molina. „Es geht ja irgendwann im Leben auch mal weiter. Aber ein Sieg zum Abschluss in Velbert wäre schon schön.“

Wie genau es für ihn weiter gehen wird, steht dabei allerdings noch nicht fest. „Natürlich gab es da schon mal die eine oder andere Anfrage, aber das Richtige war noch nicht wirklich dabei. Da muss es dann, wie man so schön sagt, am Ende auch kribbeln, damit man etwas annimmt. Und das war bis jetzt jedenfalls noch nicht der Fall. Aber eine kleine Pause ist jetzt auch erstmal gut.“