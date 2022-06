Sportfreunde Lotte Zweiter: Zweiter Zugang für den Neustart - Talent von Zweitliga-Klub

Die Sportfreunde Lotte stellen sich derzeit für den Neuanfang in der Oberliga Westfalen auf. Jetzt ist der zweite Zugang für die kommende Saison perfekt.

Die Sportfreunde Lotte verstärken sich mit einem Nachwuchsspieler aus der Reserve von Holstein Kiel. Leon Gino Schmidt wechselt von Holstein Kiel ans Autobahnkreuz. Dort spielte er in der U23, die in der Regionalliga Nord an den Start geht. Der 20-jährige Offensivspieler ist der zweite Zugang des VfL.

Mit Yanni Regäsel hatte der Regionalliga-Absteiger bereits einen bundesligaerfahrenen Ex-Profi verpflichtet. Hingegen handelt es sich bei Schmidt um einen Perspektivspieler, der noch am Beginn seiner Laufbahn steht. Er durchlief die U17 sowie U19 von Holstein und gehörte in den vergangenen beiden Saisons zum Regionalliga-Team. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte er 14 Einsätze in der Nordstaffel.





Schmidt sei ein "junger, sehr talentierter Spieler mit viel Potenzial, der richtig Bock auf das Projekt hat", wird Sportdirektor Sebastian Friedering vom Verein zitiert. Heiner Backhaus, der von Rot-Weiß Koblenz kam und in Lotte künftig als Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion agiert, ergänzt: "Leon soll ebenfalls bei unserer neuen Mission helfen und den Weg hier in Lotte mitgehen."

Der Neuzugang selbst betont: "Der Trainer hat mich mit seiner Art sowie dem Konzept sehr überzeugt und ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit." Er kenne Lotte noch aus Drittliga-Zeiten, erklärte Schmidt. "Das spiegelt sich auch in den Bedingungen hier wider." Von 2016 bis 2019 spielten die Sportfreunde in der 3. Liga, nach drei weiteren Jahren in der Regionalliga sind sie künftig fünftklassig unterwegs.