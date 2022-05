Wattenscheid 09: Buckmaier über möglichen Aufstieg und eine eventuelle Rückkehr

Die SG Wattenscheid steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Mit einem Sieg am Pfingstmontag (9. Juni) können die 09er alles klar machen. Auch Nico Buckmaier fiebert mit.

Vor wenigen Wochen, nach der knappen Niederlage gegen den FC Gütersloh, hatte kaum jemand noch an einen Aufstieg der SG Wattenscheid 09 in die Regionalliga West geglaubt. Doch plötzlich hat die SG alles in den eigenen Händen.

"Das ist Wahnsinn! Ich lebe in Wattenscheid und liebe den Verein natürlich. Ich drücke der SG die Daumen und bin am Montag auch im Stadion. Gegen Gütersloh war ich da und dachte, dass alles vorbei sei. Doch seitdem hat die Mannschaft alle Spiele gewonnen und ich hoffe, dass sie sich am Pfingstmontag für diese starke Saison belohnt. Damit würde sie sich und ganz Wattenscheid eine große Freude bereiten", sagt Nico Buckmaier gegenüber RevierSport.

Der 29-Jährige verlässt im Sommer Rot-Weiß Oberhausen und liebäugelt mit einer Rückkehr an die Lohrheide. "Ich stehe mit Trainer Christian Britscho im Kontakt. Wattenscheid spielt in meinen Überlegungen immer eine Rolle. Aber ich habe noch weitere Optionen und noch keine Entscheidung getroffen", erklärt Buckmaier, der in seiner Laufbahn nicht nur SG-Kapitän war, sondern auch satte 200 Pflichtspiele (48 Tore, 19 Vorlagen) für die 09er bestritt.

Einen Aufstieg hätten alle Verantwortlichen und Fans verdient. Spiele gegen Aachen, Oberhausen, Wuppertal oder Münster sind schon attraktiver als Reisen in der Oberliga ins tiefste Siegerland. Nico Buckmaier

Nach RS-Informationen liegen ihm aber auch Anfragen vom hoch ambitionierten Oberliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen sowie Regionalliga-Neuling 1. FC Bocholt - RevierSport berichtete bereits - vor.

Bevor Buckmaier eine Entscheidung über seine Zukunft trifft, hofft er sehr, dass die Zukunft der SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West liegt. "Der Verein wird nach der Insolvenz 2019 wieder sehr seriös und vernünftig geführt. Alles ist ruhig im Umfeld und es wird gute Arbeit geleistet. Einen Aufstieg hätten alle Verantwortlichen und Fans verdient. Spiele gegen Aachen, Oberhausen, Wuppertal oder Münster sind schon attraktiver als Reisen in der Oberliga ins tiefste Siegerland", sagt Buckmaier.

Am Montag, 9. Juni, muss die SG nun Eintracht Rheine schlagen, um wieder Punktspiele gegen die Alemannia, RWO, WSV und SCP zu bestreiten - und vielleicht somit auch auf eine Buckmaier-Rückkehr zu hoffen.