1. FC Bocholt: RWO-Spieler unterschreibt, das nächste "Kleeblatt" könnte folgen

Der 1. FC Bocholt befindet sich noch mitten im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Der 1. FC hat alles in der eigenen Hand. Die Planungen für die neue Saison haben längst begonnen.

Drei Spiele sind in der Oberliga Niederrhein noch zu gehen. Der 1. FC Bocholt führt mit einer mehr absolvierten Partie vier Punkte vor der SSVg Velbert die Tabelle an. Aber: Bocholt muss am letzten Spieltag nach Velbert reisen - zum möglichen Finale. Es kann am Ende nur einen Meister und damit auch Regionalliga-West-Aufsteiger geben.

Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit haben die Bocholter schon einmal viel Regionalliga-Erfahrung verpflichtet. Wie RevierSport erfuhr, hat nämlich Jeffrey Obst am Hünting unterschrieben. Der 28-Jährige kommt von Rot-Weiß Oberhausen. Für die "Kleeblätter" absolvierte der Rechtsverteidiger 18 Begegnungen (ein Tor) in der vergangenen Saison. Insgesamt kann Obst, der auch schon für die SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen spielte, auf 191 Regionalligaspiele in seiner Karriere verweisen. Er hofft nun auf einen Bocholter Aufstieg und weitere Einsätze in der Regionalliga.

Buckmaier kommt auch - aber nur bei Aufstieg

Es ist gut möglich, dass Obst in Bocholt auf einen aktuellen Oberhausener Kollegen trifft. Denn der 1. FC ist sich nach RS-Informationen auch mit einem weiteren "Kleeblatt" einig. Nämlich Nico Buckmaier (29). Der Haken: Der offensive Mittelfeldspieler, der in dieser Serie 25 Spiele zwei Tore, zwei Vorlagen) absolvierte, würde nur im Falle des Regionalliga-Aufstieg am Hünting unterschreiben. Da müssen sich Bocholt und Buckmaier noch bis zum 10. Juni gedulden. Dann steigt nämlich an einem Freitagabend (19.30 Uhr) wohl das entscheidende Saisonfinale in Velbert.