OL W: Wattenscheid verliert Anschluss an Spitze - Britscho „bitter enttäuscht“ vom Team

Die SG Wattenscheid verlor in der Oberliga Westfalen mit 0:1 gegen den FC Gütersloh. Besonders mit der Leistung in Hälfte eins haderten die Wattenscheider anschließend.

Die SG Wattenscheid verlor mit 0:1 gegen den Tabellennachbarn FC Gütersloh. Das Tor des Tages in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen erzielte dabei Allan Firmino Dantas.

Die Hoffnungen auf den Aufstieg dürften damit deutlich geringer geworden sein. Zwar patzte auch der Zweite aus Kaan-Marienborn und trennte sich nur 2:2 von ASC Dortmund, allerdings beträgt der Abstand auf die Marienborner schon drei Punkte. Auf Tabellenführer Paderborn II sind es sogar schon vier Zähler. Die SGW hat außerdem schon ein Spiel mehr als die beiden Teams absolviert.

Britscho lobt Kulisse und hadert mit Leistung

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich SGW-Trainer Christian Britscho, der besonders mit der ersten Hälfte haderte: „Nach so einem Spiel ist es gar nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden. Die Kulisse war einzigartig und hat nach Fußball geschmeckt, gerochen und sich angefühlt. Das Einzige, was gefehlt hat, war eine Wattenscheider Mannschaft, die in der ersten Halbzeit Fußball gespielt hat.“

Im Folgenden wird Britscho noch einmal deutlicher: „Wir haben vergessen, teilzunehmen. Ich bin sonst jemand, der sich immer schützend vor die Mannschaft stellt und es gibt gute und schlechte Phasen. Unsere erste Halbzeit hat mich aber bitter enttäuscht. Wir haben keinerlei Qualität auf den Platz gebracht und sind gemächlich hinterhergelaufen. Da haben wir noch Glück, dass Gütersloh den Sack nicht schon zugemacht hat.“

SG Wattenscheid: Staudt – Sindermann, Schurig (58. Kaminski), Malcherek, Esser – Lucas (73. Knabe), Yerli (73. Hönicke), Canbulut, Yesilova – Arifi (63. Casalino), Yildiz FC Gütersloh: Peters – Enning (63. Benmbarek), Beuckmann, Lücke, Widdecke - Manstein, Flock (58. Bannink), Illig, Kantic, Dantas – Bartling (61. Nemtsis) Tore: 0:1 Dantas (28.), Schiedsrichter: Jörn Schäfer Zuschauer: 1209

Auch SGW-Leistungsträger Umut Yildiz zeigte sich nach Schlusspfiff konsterniert aufgrund der gezeigten Leistung in Hälfte eins: „Die erste Halbzeit hat uns zerstört. Ich habe keine Worte dafür. In der zweiten Hälfte waren wir direkt da und ich bin mir sicher, hätten wir so von Anfang an gespielt, wäre das Spiel anders ausgegangen. Das Problem ist nur, dass ein Spiel zwei Halbzeiten hat.“

Gütersloh an Wattenscheid dran

Zwar zeigte sich die SGW nach der Pause verbessert und konnte das Spiel offener gestalten, ein Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Bis auf einen Punkt sind die Gütersloher nun an die SGW herangerückt und haben noch ein Spiel weniger absolviert. Demzufolge glücklich war auf der anderen Seite Gütersloh-Coach Julian Hesse: „In der Summe ist es sicherlich ein verdienter Sieg. Die Jungs haben es gut gemacht. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, was sie reingeschmissen hat. Wir hatten einen unglaublichen Spirit auf dem Platz. Unglaubliche Leidenschaft. Es fühlt sich toll an.“

Für Wattenscheid geht es am nächsten Spieltag wohl um die letzte Chance im Aufstiegsrennen, denn dann ist die Zweite Mannschaft des SC Paderborn zu Gast (Sonntag, 08. Mai, 15 Uhr). Für Gütersloh geht es schon am Donnerstag gegen die Sportfreunde Siegen weiter (05. Mai, 19:30 Uhr).