Im Moment der Meisterschaft des 1. FC Bocholt kassierte Nachbar 1. FC Kleve ein 0:5 (0:0) gegen Germania Ratingen. Auch der VfB Hilden ließ Federn.

Klar, die Meisterschaft des 1. FC Bocholt schwebt an diesem Wochenende über allem. Mit 4:0 schlug der 1. FCB den TSV Meerbusch und steigt in die Regionalliga auf. Das große Meisterfinale gegen die SSVg Velbert am letzten Spieltag wird also kein solches sein.

Doch auch abseits des Titels hat sich einiges zugetragen. Zwei Spiele standen auf der Agenda, wobei vor allem das mit Beteiligung von Germania Ratingen spektakulär verlief. Die Blau-Gelben hatten es nach starkem Saisonstart letztlich souverän als Sechster in die Aufstiegsrunde geschafft, wo sie ebenfalls im Mittelfeld stehen. Nun gab es beim 1. FC Kleve einen 5:0 (0:0)-Sieg.

Im Moment des Bocholter Triumphes erlebte Kleve einen extrem bitteren Nachmittag. Denn während Schwarz-Weiß dem Aufstieg entgegenstürmte, brachten Emre Demircan (47.), Erkan Ari (69., 82.), Zissis Alexandris (72.) und Ali Ilbay (90.) Kleve die bittere Klatsche bei. Sportlich bleibt dies in der Aufstiegsrunde aber folgenlos.

Außerdem spielte noch der VfB Hilden gegen die Sportfreunde Baumberg. Die Gastgeber haben schon jetzt eine tolle Saison gespielt und mischten lange im Titelrennen mit. Nun gab es ein 2:2 (0:0) gegen den Vierten aus Baumberg. Der Abstand zwischen beiden Teams ist weiterhin so groß, dass Hilden die Saison in den Top-Drei beenden wird.

