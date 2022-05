Oberliga Niederrhein: Aufstiegsrunde - Bocholt lässt Velbert-Patzer ungenutzt

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein stand am Sonntag der achte Spieltag auf dem Programm. Der 1. FC Bocholt ließ Big Points liegen.

Es bleibt weiterhin spannend im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein. Da die SSVg Velbert am Samstag gepatzt und nur einen Punkt gegen die SpVg Schonnebeck (3:3) geholt hatte, bot sich dem 1. FC Bocholt die Chance, an der Spitze davonzuziehen.

Doch auch der Tabellenführer ließ zwei Punkte liegen. Das Gastspiel beim 1. FC Monheim endete 0:0. Die Bocholter drückten zwar mit zunehmender Spieldauer auf die Führung, bekamen den Ball trotz zahlreicher Chancen aber nicht im gegnerischen Tor unter.

Showdown zwischen Bocholt und Velbert deutet sich an

Damit steht der 1. FC vier Punkte vor Velbert. Die SSVg hat allerdings ein Nachholspiel in der Hand und könnte bei einem Sieg auf einen Zähler ran rücken. Zudem steht am letzten Spieltag das direkte Duell aus - so kann der Verfolger den einzigen Aufstiegsplatz noch aus eigener Kraft erreichen.

Hinter dem Top-Duo wahrt der VfB Hilden seine Außenseiter-Chance. Der Tabellendritte gewann sein Gastspiel beim 1. FC Kleve mit 2:0 und lauert fünf Punkte hinter Bocholt.

Einen deutlichen Sieg feierte der ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den TSV Meerbusch. Am Uhlenkrug setzte sich der Gastgeber 5:1 durch. Drei Tore steuerte Ismail Remmo bei (8., 14., 63.). Marco Romano erzielte die übrigen ETB-Treffer (2., 73.). Für Meerbusch hatte Daniel Hoff getroffen.

Die Ergebnisse des achten Spieltags im Überblick

1. FC Monheim - 1. FC Bocholt 0:0

TVD Velbert - Germania Ratingen 1:1

ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch 5:1

1. FC Kleve - VfB Hilden 0:2

SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert 3:3 (Samstag)