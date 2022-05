Niederrhein: Oberligist vor Fusion zu Großverein mit über 1700 Mitgliedern

Oberliga Niederrhein Abstiegsrunde - Kray auf Abstiegsplatz, acht Tore in Hiesfeld

In der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein ging es am Ostermontag heiß her. Ein Schützenfest, ein Tor-Spektakel und der FC Kray, der einfach nicht in die Spur findet.