Oberliga Niederrhein: Bocholt erhöht den Druck - SSVg Velbert vorerst nur noch Dritter

Am 5. Spieltag der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein hat der 1. FC Bocholt den Druck auf die SSVg Velbert erhöht, die an diesem Wochenende untätig auf Platz drei gerutscht ist.

Die SSVg Velbert musste an ihrem spielfreien Wochenende mit ansehen, wie die Konkurrenten um den Aufstieg ihre Partien gewannen und in der Tabelle der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein vorübergehend vorbeizogen. Der 1. FC Bocholt und der VfB Hilden haben zwar eine Partie mehr bestritten, doch die Velberter stehen nun unter Druck.

Bocholt ist dank eines 3:0 gegen die Spvg Schonnebeck neuer Spitzenreiter. Hilden steht nach dem 5:2 gegen den TSV Meerbusch punktgleich mit Velbert, hat zudem die gleiche Tordifferenz, aber mehr Treffer erzielt und ist daher neuer Tabellenzweiter. Im Zweifel wäre der direkte Vergleich ausschlaggebend.

Und der steht am nächsten Wochenende an. Der VfB schickte bereits eine Ansage in Richtung SSVg. Zum Duell zwischen Bocholt und Velbert kommt es derweil beim Saisonfinale. Machen beiden Teams so weiter wie bisher, wird es wohl der ultimative Showdown.

Wobei die Bocholter am Samstag etwas Anlauf brauchten. Im Heimspiel gegen Schonnebeck ging es torlos in die Pause, erst kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs schoss Marvin Lorch die Gastgeber in Führung (47.). Die Ex-Essener Kevin Grund (71.) und Marcel Platzek per Strafstoß (85.) legten nach. Der 1. FC hat auch am kommenden Wochenende ein Heimspiel, dann kommen die Sportfreunde Baumberg.

Oberliga Niederrhein: Die Ergebnisse des 5. Spieltags

Aufstiegsrunde

1. FC Monheim - TVD Velbert 1:1

1. FC Kleve - SF Baumberg 3:1

1. FC Bocholt - Spvg Schonnebeck 3:0

VfB Hilden - TSV Meerbusch 5:2

ETB SW Essen - Ratingen 04/19 2:2

Tabelle

Abstiegsrunde

SC Velbert - Cronenberger SC 2:1

FC Kray - FSV Duisburg 2:0

Jahn Hiesfeld - SF Niederwenigern 5:0

TuRU Düsseldorf - Düsseldorf-West 3:1

Teutonia St. Tönis - Spvgg. Sterkrade-Nord 2:2

1. FC Mönchengladbach - Union Nettetal 2:3

Tabelle