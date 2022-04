Gute Leistungen werden belohnt: Sieben Tore und vier Vorlagen in 19 Spielen haben dafür gesorgt, dass ein Flügelflitzer der Oberliga Westfalen einen Vertrag in der 3. Liga erhält.

Der abstiegsbedrohte Drittligist Sportclub Verl hat mitten im Abstiegskampf seinen ersten Zugang für die neue Spielzeit 2022/2023 vorgestellt. Wladimir Wagner wechselt vom SC Paderborn II zum Sportclub Verl an die Poststraße.

Der 20-jährige Flügelflitzer - 19 Spiele, sieben Tore, vier Vorlagen in der laufenden Saison - kommt aus der Oberliga-Westfalen-Mannschaft des Zweitligisten Paderborn nach Verl. Der gebürtige Soester wurde in der Jugend bei Borussia Dortmund und dem SCP ausgebildet.

"Wladimir passt ideal in unser Anforderungsprofil. Er bringt viel Potential mit und will bei uns den nächsten Schritt gehen. Er kann in vorderster Reihe alle drei Sturmpositionen spielen", erklärt Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange.

"Der Sportclub Verl ist ein super Klub. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und ich sehe hier, auch unter Michel Kniat, beste Möglichkeiten mich sportlich und menschlich weiterzuentwickeln", sagt Wagner, der mit dem aktuellen Verler Trainer Kniat noch vor wenigen Wochen beim SC Paderborn II zusammenarbeitete.