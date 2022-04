1. FC Monheim: Enttäuschter Ruess beklagt "zu einfache defensive Fehler"

Der 1. FC Monheim kommt in Velbert unter die Räder. Dennoch will Trainer Dennis Ruess im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein im Aufstiegskampf eingreifen.

Jetzt musste auch der 1. FC Monheim die erste Niederlage in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein hinnehmen. Und beim 1:5 (1:3) bei Spitzenteam SSVg Velbert setzte es direkt eine deutliche Packung.

Drei Spiele ohne Niederlage waren die Auftaktbilanz der Monheimer, die als Tabellenachter allerdings keine großen Ambitionen mehr nach oben haben. Dennoch hatte sich auch Gästetrainer Dennis Ruess deutlich mehr vorgenommen. "Der Sieg für Velbert ist wirklich sehr, sehr verdient", gab Ruess nach Abpfiff in der IMS Arena zu und zeigte sich vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht. "Nach so einem Auftritt haben wir natürlich nicht viel Grund zur Freude. Wir haben zu keinem Zeitpunkt umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben."

Anschluss von Spinrath bringt nur kurz Hoffnung

In der Tat waren die Monheimer von den Velberter Prüfungen teilweise sehr gefordert und machten es den Hausherren zu leicht. "Wir haben einen angeknockten Gegner nach ein paar Minuten ins Spiel eingeladen. Das 3:0 verteidigen wir wie eine Schülermannschaft. Das darf nicht passieren", zeigte Ruess seine Unzufriedenheit mit seiner Defensive, die er als Schwachpunkt in der Niederlage ausmachte. "Mit so einem Auftritt haben wir es auch nicht verdient was mitzunehmen. Auch nachdem wir mit dem Elfmeter zurückkommen, machen wir einfach zu viele und einfache defensive Fehler."

Beim Stand von 0:2 hatte Schiedsrichter Kevin Domnick auf den Punkt gezeigt. Den Strafstoß versenkte Ex-Velberter Sebastian Spinrath an alter Wirkungsstätte zwar eiskalt, wirklichen Rückenwind gab es den Gästen nicht, auch weil das 3:1 für Velbert vor dem Seitenwechsel und der vierte Treffer kurz nach Wiederanpfiff den Zahn zogen.

Gegen Bocholt eine größere Herausforderung sein

Doch der Verlierer zollte den Velbertern viel Respekt. "Viel Erfolg, ihr habt hier wirklich tolle Gegebenheiten und hättet es verdient", sprach Ruess auf der Pressekonferenz sein Gegenüber Dogan an und gab Velbert ein Versprechen mit: "Ich erwarte einen Zweikampf gegen Bocholt bis zuletzt. Wir wollen - auch wenn das heute hier nicht so geklappt hat - auch gegen Bocholt nochmal einen raushauen. In erster Linie waren wir heute defensiv zu fahrig, das muss dann besser werden."

Während die SSVg Velbert spielfrei hat, geht es für Monheim am kommenden Wochenende weiter. Wieder unter Flutlicht empfängt der 1. FC den TVD Velbert am Freitag um 19.30 Uhr und kann es - gerade defensiv - besser machen als beim Spitzenteam.