In der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein schlägt die SSVg Velbert den 1. FC Monheim mit 5:1. Trainer Dogan freut sich über die Reaktion nach Baumberg.

Grund zur Freude bei der SSVg Velbert. Nach dem 0:4 in Baumberg haben die Velberter die richtige und nötige Reaktion gezeigt. Mit einem klaren und auch in der Höhe nicht unverdienten 5:1 (3:1) gewannen sie das Abendspiel zum Auftakt des vierten Spieltags der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Das bedeutet bis Sonntag die Tabellenführung und Druck für Hauptkonkurrent Bocholt und Verfolger Hilden.

Bei den Gastgebern hatte Hüseyfe Dogan einige Ausfälle zu beklagen. Dennoch zeigte sich seine Mannschaft gefestigt und entschlossen, einen Auftritt wie gegen Baumberg nicht zu wiederholen. "Letzte Woche war es kein schöner Tag für uns. Da mussten wir aufstehen und unsere PS wieder auf den Platz bekommen. Wir haben eine sehr harte Woche gehabt", blickte ein erleichterter Trainer auf die zurückliegenden Tage zurück. "Wir wollten unbedingt nicht wieder mit leeren Händen vom Platz gehen."

Fünf verschiedene Torschützen

Das gelang dank Treffern von Yasin-Cemal Kaya, Christian Dorda, Max Machtemes, Anil Aydin und Robin Hilger souverän. Nur kurz hatte Monheim per Elfmeter Anschluss gefunden, im Grunde war der Dreier für Velbert aber selten gefährdet. Zu dominant wirkte die Offensive der Gastgeber, wann immer die Gäste kurz aufkamen, schaltete Velbert wieder einen Gang hoch.

"Wir haben wirklich sehr gut gespielt. Die Tore waren toll ausgespielt", zeigte sich Dogan nach Abpfiff zufrieden. Gerade die Treffer zum 3:1 und zum 4:1 waren durch sehenswerte Kombinationen entstanden, bei denen es der Monheimer Defensive merklich zu schnell ging. "Es freut mich für jeden einzelnen Spieler und das Team. Das bringt uns Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen."

Zu Hause weiter ungeschlagen

Mit den drei Punkten klettern die Velberter nun zumindest für zwei Nächte an die Tabellenspitze und zwingen vor allem Bocholt in Kleve (Sonntag, 15 Uhr) zu einer Reaktion. Das 5:1 markierte zudem den 13. Heimsieg der laufenden Saison - in 13 Spielen.

"Jetzt sind wir erstmal bis Sonntag Tabellenführer, das ist natürlich schön, von mir aus auch gerne drüber hinaus", bemerkte Dogan auf der abschließenden Pressekonferenz. "Aus Velberter Sicht können wir mit dem heutigen Abend alle sehr zufrieden sein."

Der nächste Prüfstein für die SSVg Velbert ist auswärts wieder eine große Aufgabe: Mit dem VfB Hilden wartet der engste Verfolger des Spitzenduos, das Überraschungsteam hat den Aufstiegskampf nicht abgeschrieben. Anstoß ist am 8. Mai um 15 Uhr. Zunächst muss Velbert von der Couch zuschauen, was die Konkurrenz macht: Am nächsten Wochenende hat die SSVg spielfrei.