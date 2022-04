Die SSVg Velbert hat im vierten Spiel der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein einen 5:1 (3:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Monheim gefeiert und somit die Tabellenspitze zurückerobert.

Die SSVg Velbert hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein zurückerobert. Das Team von Hüzeyfe Dogan zeigte eine Reaktion auf die 0:4-Pleite gegen die SF Baumberg und bezwang dank der Tore von Yasin-Cemal Kaya (6.), Christian Dorda (16.), Max Machtemes (40.), Anil Aydin (49.) und Robin Hilger (77.) den 1. FC Monheim am Freitagabend mit 5:1. Sebastian Spinrath hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

SSVg Velbert: Lenz - Mondello, Dorda, Abdel Hamid, Erwig-Drüppel (70. Xiros) - Schiebener, Machtemes, Aydin (86. Kalinci), Kaya (86. Zent) - Coruk (82. Bugenhagen) , Hilger (86. Glowacki). Lenz - Mondello, Dorda, Abdel Hamid, Erwig-Drüppel (70. Xiros) - Schiebener, Machtemes, Aydin (86. Kalinci), Kaya (86. Zent) - Coruk (82. Bugenhagen) , Hilger (86. Glowacki). 1. FC Monheim: Nowicki - Incilli, Ali, Kosmala (59. Nosel), Labusga (46. Galleski) - Gümüs, Spinrath, Tekadiomona (84. Schütz), Ewertz (59. Lippold) - Touratzidis (77. Hombach), Ordelheide. Tore: 1:0 Kaya (6.), 2:0 Dorda (16.) 2:1 Spinrath (24., FE), 3:1 Machtemes (40.), 4:1 Aydin (49.), 5:1 Hilger (77.) Schiedsrichter: Kevin Domnick. Gelbe Karten: Kaya - Kosmala, Tekadiomona, Nosel Zuschauer: 495

Kaya brachte die Hausherren bereits nach sechs Minuten in Front, sein Abschluss aus etwa zwölf Metern wurde entscheidend abgefälscht. In einer munteren Anfangsphase war es Imran Ali, der nach einer Ecke per Kopf knapp den Ausgleich verpasste. Velbert machte es besser. Kaya verlängerte mit dem Kopf eine Ecke, Dorda zog ab – 2:0 (16.). Es blieb turbulent, nur sieben Zeigerumdrehungen später setzte sich der starke Bora Gümüs Strafraum durch und ging nach Kontakt von Jonas Erwig-Drüppel zu Fall – Elfmeter. Spinrath verwandelte souverän (24.).

Nach weiteren Halbchancen auf beiden Seiten stellten die Hausherren sehenswert den alten Abstand wieder her. Nach einem starken Angriff chippte Max Machtemes mit viel Gefühl über den schon liegenden Björn Nowicki (41.) zum verdienten 3:1-Halbzeitstand ein.





Die Hausherren machten nach der Pause dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 49. Minute besorgte Anil Aydin nach einer starken Kombination die 4:1-Vorentscheidung. Das Spiel war entschieden, in der 77. Minute erhöhte Robin Hilger gar noch auf 5:1, Kaya hatte sich durchgesetzt und vor dem Tor quer gelegt.

Der 1. FC Monheim verliert erstmals in der Aufstiegsrunde. Die SSVg Velbert erobert mit nun 66 Punkten vorerst Platz eins zurück. Am Sonntag aber kann der 1. FC Bocholt (64 Punkte) auswärts gegen den 1. FC Kleve nachlegen.