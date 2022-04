SG Wattenscheid: Sportvorstand erklärt die Kaderplanung und lobt den Trainer

Die SG Wattenscheid 09 ist mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Schermbeck in die Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen gestartet und steht nur noch einen Punkt hinter Platz zwei.

Der erste Spieltag in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen hätte für die SG Wattenscheid 09 kaum besser laufen können. Aufstiegskonkurrent SC Paderborn II verlor mit 0:2 gegen Eintracht Rheine, zeitgleich konnte die SGW mit 3:0 gegen den SV Schermbeck gewinnen. Wattenscheid liegt nun mit 45 Punkten auf Platz drei und konnte den Abstand zu einem direkten Aufstiegsplatz auf einen Zähler verkürzen. Am Ostermontag empfangen die Bochumer den 1. FC Kaan-Marienborn (47 Punkte) und könnten mit einem Sieg sogar an dem Tabellenführer vorbeiziehen.

Der Vorstand Sport des Oberligisten, Christian Pozo y Tamayo, beurteilt den ersten Spieltag: „Wir haben in Schermbeck gegen eine gute Mannschaft gewonnen. In der Aufstiegsrunde wird es kein einfaches Spiel geben. Am Ende wird die Mannschaft oben stehen, die am wenigsten liegen lässt.“

Derweilen läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Der Traditionsverein gab bereits mehrere Vertragsverlängerungen bekannt, zudem stehen auch schon zwei Abgänge aus der jetzigen Mannschaft fest. „Wir müssen zweigleisig planen, wir haben ligenunabhängig ein gutes Gerüst. Uns ist wichtig, dass wir Spieler haben, mit denen man sowohl in die Oberliga als auch die Regionalliga gehen kann. Einige haben noch einen Vertrag für das nächste Jahr, zudem laufen auch schon viele gute Gespräche mit möglichen Neuzugängen. Wir werden in der nächsten Saison auf jeden Fall eine schlagkräftige Mannschaft haben“, verrät Pozo y Tamayo den aktuellen Stand der Planungen.

Bevor es am Ostermontag zum Spitzenspiel gegen Kaan-Marienborn kommt, müssen die Wattenscheider noch am Donnerstag (19:30 Uhr) im Kreis-Pokal gegen den CSV SF Bochum-Linden ran. Der Manager blickt auf das Pokal-Spiel: „Wir werden Donnerstag auf Asche spielen, dementsprechend gibt es auch eine größere Verletzungsgefahr. Bei der aktuellen Belastung werden wir dort Vorsicht walten lassen.“

Lob für SGW-Trainer Britscho

Dazu lobt der 41-Jährige explizit seinen Cheftrainer Christian Britscho: „Was die Belastungssteuerung angeht, muss man dem Trainer wirklich ein Kompliment machen. Das sieht man auch in den Spielen, es hat bei uns noch nie an Luft gemangelt.“

Das Hinspiel gegen Kaan-Marienborn verlor die SGW knapp mit 0:1, dementsprechend gibt es laut Pozo y Tamayo eine offene Rechnung zu begleichen: „Wir haben im Hinspiel sehr unglücklich verloren. Ich sehe, dass wir jeden Tag eine gute Entwicklung machen und heute weiter sind als im Hinspiel. Wir werden Kaan viel abverlangen.“