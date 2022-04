In der Oberliga Westfalen standen am Donnerstagabend die letzten Hauptrunden-Spiele an. Eine Begegnung konnte jedoch nicht zu Ende gebracht werden.

Das Oberliga-Westfalen-Spiel des letzten Hauptrunden-Spieltags zwischen den Sportfreunde Siegen und Aufsteiger Spielvereinigung Vreden wurde am Donnerstagabend in der 89. Minute beim Stand von 2:0 für die Gastgeber abgebrochen, weil das Flutlicht am Siegener Kunstrasenplatz ausgefallen war und nicht wieder eingeschaltet werden konnte. Eine Entscheidung wie es nun weitergeht, muss das Sportgericht treffen. Doch die Tabellensituation wird sich dadurch nicht verändern.

Unabhängig vom Ergebnis steht fest, dass sich die Sportfreunde mit Platz zehn für die Aufstiegs- und Vreden mit Rang 13 für die Abstiegsrunde qualifiziert haben. Nur wenn die TSG Sprockhövel, die 0:2 in Gütersloh unterlag, gewonnen hätte, wäre der Ausgang zwischen Siegen und Vreden relevant für die Qualifikation der Auf- und Abstiegsrunde, die am kommenden Wochenende starten, gewesen.

