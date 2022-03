Oberliga Niederrhein: Zwei Ex-Profis verlassen Verein mit sofortiger Wirkung

Beim FSV Duisburg läuft es im Jahr 2022 wie geschmiert. 13 Punkte holte der FSV aus fünf Spielen im neuen Jahr. Trotzdem: Zwei Ex-Profis verkündeten nun ihr Aus in Duisburg.

Der FSV Duisburg verliert mit sofortiger Wirkung seinen Kapitän und einen seiner Stürmer. Kurzum: Zwei Ex-Profis verlassen die Warbruckstraße.

Die Rede ist von Nurettin Kayaoglu und Gökan Lekesiz. "Ich spiele nicht mehr für den FSV Duisburg", bestätigt der 31-jährige Angreifer Lekesiz (acht Spiele, ein Tor, Anm. d. Red.), der sich nicht näher zu den Gründen äußern will. Anders reagiert Kayaoglu.

Der 30-Jährige erklärt: "Ich spiele auch nicht mehr für den Verein. Bei mir sind es private Gründe." Kayaoglu, der 15 Begegnungen (zwei Tore, eine Vorlage) in dieser Saison für den FSV Duisburg absolvierte, eröffnete im November 2021 den Baguette-Laden "Rockson Food" am Rathaus in Duisburg-Hamborn.

"Rockson Food" Adresse: Rathausstraße 2, 47166 Duisburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 16 Uhr, Sonntag geschlossen

"Das Geschäft nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich bin mein eigener Chef und habe noch keine Mitarbeiter. Ich muss erst alles ins Rollen bringen. Ich denke, dass mir das bald gelingt. Denn man merkt jetzt schon, dass die Leute wieder mehr unterwegs sind. Die Corona-Regeln fallen allmählich und die Sonne kommt heraus. Das ist auch gut für meinen Laden", erzählt Kayaoglu, der Kapitän des FSV Duisburg war.

Lekesiz liegen nach eigener Aussage auch schon die ersten Anfragen vor für die neue Saison. Ähnlich sieht es bei Kayaoglu aus. "Ich bin topfit und immer noch fußballverrückt. Ich bin im besten Alter. Da geht noch einiges. Wenn der Laden läuft, bin ich für eine neue Aufgabe bereit. Zur neuen Saison greife ich wieder an und höre mir jedes Angebot an", betont der Jung-Unternehmer.