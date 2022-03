FC Gütersloh: Beste Defensive und die Aufstiegsrunde sicher

Der FC Gütersloh hat in 2022 erst ein Oberliga-Spiel absolviert. RS hat mit Trainer Julian Hesse über die lange Pause, Ziele und die Spielphilosophie gesprochen.

Fast drei Monate lang dauerte die Winterpause vom FC Gütersloh. Dann hatte der FC ein Spiel und danach direkt wieder eine Woche Pause. „Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das können wir ja nicht beeinflussen,“ erklärt Julian Hesse, Trainer vom SC Gütersloh, gelassen. Vor zwei Wochen gewann sein Team das bisher einzige Ligaspiel seit dem Restart in der Oberliga Westfalen gegen den FC Eintracht Rheine mit 2:0.

Dass Gütersloh kein Gegentor kassierte, verwundert nicht, denn: Mit nur elf zugelassenen Toren stellt das Team von Hesse die beste Defensive der Oberliga Westfalen. „Wir arbeiten als ganzes Team gegen den Ball. Unsere Kompaktheit fängt am gegnerischen Strafraum an. Dafür müssen auch alle Spieler ihr Ego ein wenig zurücknehmen“, sagt Hesse.

Offensiv hingegen hat der FC erst 26 Tore in 18 Spielen erzielt. „Die Anzahl der Tore gibt nicht die Anzahl der Chancen wieder. Die letzte Aktion im letzten Drittel kann besser werden. Diese Thematik kriegt man aber auch nicht von heute auf morgen hin – das ist ein Prozess“, stellt der Trainer klar.

Allan Firmino Dantas als große Verstärkung

In der Winterpause gab es zwei Neuverpflichtungen. Allan Firmino Dantas kam von Preußen Espelkamp und erfüllt die Erwartungen laut Hesse: „Er ist eine echte Verstärkung und bringt sehr viel mit. Er ist physisch sehr stark und hat eine extreme Athletik. Dazu bringt er Ruhe im letzten Drittel mit und hat immer den Kopf oben.“

Der zweite Neuzugang ist Ahmed Öncel, der zum Ende der Transferperiode vom Ligakonkurrenten und Schlusslicht SC Westfalia Herne geholt. Er ist jedoch noch verletzt.

Hesse: „Bin niemand, der Parolen raushaut“

Aktuell steht der FC Gütersloh auf Rang sechs der Oberliga Westfalen und hat noch zwei Spiele mehr zu absolvieren als die direkte Konkurrenz. Die Aufstiegsrunde ist bereits sicher. Welche Ziele verfolgt der FC Gütersloh nun? „Generell sind wir ambitioniert und wollen erfolgreich sein. Ich bin aber niemand, der Parolen raushaut “, meint der 33-Jährige. „Ich stehe in regem Austausch mit unserem Sportdirektor und wir schauen immer, was wir besser machen können. Wir machen viel Videoanalyse und gehen in die Detailarbeit.“

In der Restsaison geht es laut dem Trainer darum, „verletzungsfrei zu bleiben. Das Variable Corona spielt auch eine Rolle. Es ist wichtig, dass unsere Schlüsselspieler fit sind.“ In der Vorbereitung auf die Restserie erwischte es auch einmal den FC Gütersloh: „Vor dem Rheine-Spiel hatten wir neun oder zehn Corona-Fälle. Glücklicherweise war das Ergebnis positiv - -also es ist gelaufen“, schmunzelt Hesse.

Am Sonntag um 15 Uhr steht ein Auswärtsspiel bei der Hammer SpVg an. Gütersloh wird das Spiel angehen, wie jedes andere auch: „Wir wollen unsere Spielphilosophie durchsetzen und spielbestimmend sein. Wir spielen sehr laufintensiv und setzen auf Pressing, Ballbesitz nur punktuell. Das ist unsere klare Spielidee“, blickt Hesse voraus.