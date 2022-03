OL NR: Christopher Schorch hat eine neue Aufgabe gefunden

Christopher Schorch hat seine Karriere beendet und schließt sich nun dem 1. FC Bocholt an. Er soll dem Oberligisten bei der Professionalisierung helfen.

Christopher Schorch hat einen neuen Verein gefunden. Der frühere Innenverteidiger des MSV Duisburg, KFC Uerdingen und Wuppertaler SV hat seine Karriere zwar beendet, wird aber nun das „Kompetenzteam außerhalb des Platzes“ beim 1. FC Bocholt verstärken. Er soll, wie der Oberligist in einer Pressemitteilung vom Donnerstag schreibt, im Hintergrund Sturkturen und Abläufe verbessern und zudem mit seinem Know-how an der nachhaltigen Professionalisierung des Vereins mitwirken.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Christopher einen Fußballfachmann für die Weiterentwicklung des 1. FC gewinnen konnten. Er hat in seiner Laufbahn viel gesehen und erlebt, so dass er uns dabei helfen wird, den Verein zukunftssicher aufzustellen und weiter zu professionalisieren“, wird FC-Präsident Ludger Triphaus in der Pressemitteilung zitiert.

Der in Halle an der Saale geborene Ex-Defensivspieler hat in seiner Karriere einiges gesehen. In jungen Jahren wechselte er von Hertha BSC zur zweiten Mannschaft von Real Madrid. Später war er für den 1. FC Köln, Energie Cottbus, FSV Frankfurt oder den 1. FC Saarbrücken im Einsatz. In der Saison 14/15 spielte er für den MSV Duisburg. Im März 2022 verließ er seinen letzten Klub, den Wuppertaler SV. Er lebt mit seiner Partnerin Celine Preuß, die selbst Zweitligaspielerin bei Borussia Bocholt ist, in Bocholt.

„Ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass meine Zeit gekommen ist, mit dem Fußball aufzuhören. Ich habe in meiner Karriere viele tolle Momente erleben dürfen, mit großen Persönlichkeiten und Weltstars trainieren können und das Leben eines Fußballers genießen zu dürfen“, erzählt er selbst. „Ich freue mich sehr auf die neue, spannende Aufgabe beim 1. FC Bocholt und danke den Verantwortlichen für ihr großes Vertrauen in meine Person. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die großen, ambitionierten Ziele erreichen können.“