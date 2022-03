Oberliga Niederrhein: Diese Teams kämpfen um den begehrten 11. Platz

Die Oberliga Niederrhein wird in drei Spieltagen in Auf- und Abstiegsrunde unterteilt. RevierSport schaut auf die Teams, die noch in beide Runden rutschen können.

In der Oberliga Niederrhein geht es jetzt rund: 19 Spieltage sind absolviert und nur noch drei Partien stehen aus, ehe die Liga in Auf- und Abstiegsrunde geteilt wird. Die ersten elf Mannschaften kommen in die Aufstiegsrunde und haben damit den Klassenerhalt sicher. Ab Platz zwölf geht es in die Abstiegsrunde.

Der elfte Platz bedeutet also Planungssicherheit und die Teams vermeiden die Abstiegsrunde, die ihre eigenen Gesetzte haben dürfte, weil in den einzelnen Runden der Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt wird. So wird jedes Spiel zu einem Sechs-Punkte-Spiel und jemand aus der direkten Konkurrenz punktet immer, weil es keine Duelle mehr gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte gibt.

RevierSport nimmt die Teams unter die Lupe, die auf Platz neun bis 13 stehen und damit noch realistische Chancen auf die Auf-, aber auch die Abstiegsrunde, haben.

Ratingen 04/19 (Tabellenplatz: 9)

Der Vorsprung auf den zwölften Platz beträgt für Ratingen 04/19 vier Punkte. Allerdings lief die Vorbereitung der Ratinger sehr chaotisch und war von Ausfällen geprägt. „Ich habe von keinem anderen Team in der Liga gehört, bei dem die Vorbereitung noch ungünstiger lief“, sagte Trainer Martin Hasenpflug am 23. Februar im Gespräch mit RevierSport. Trotzdem können die Ratinger gelassen in die kommenden Wochen gehen: Ein Nachholspiel steht noch aus, es geht fast nur gegen Abstiegskandidaten und drei der vier kommenden Spiele finden zuhause statt.

Restprogramm:

DJK Teutonia St. Tönis (H)

1. FC Monheim (H)

1. FC Mönchengladbach (A)

FSV Duisburg (H)

TuRU Düsseldorf (Tabellenplatz: 10)

Auch für TuRu Düsseldorf sieht es gut aus, weil sie in diesem Jahr vier Punkte aus zwei Spielen geholt haben. Vor allem können sich die Düsseldorfer auf ihre Defensive verlassen: Erst 26 Gegentore haben sie kassiert - davon keins im Jahr 2022. Dafür hapert es in der Offensive: Erst 26 geschossene Tore bedeuten eine ausgeglichene Tordifferenz.

Restprogramm:

1. FC Mönchengladbach (H)

FSV Duisburg (A)

VfB 03 Hilden (H)

TSV Meerbusch (Tabellenplatz 11)

Den so begehrten elften Rang in der Oberliga Niederrhein hat aktuell der TSV Meerbusch inne. Allerdings ist Meerbusch eines der formschwächsten Teams der Liga. Alle drei Spiele nach dem Restart gingen mit mindestens drei Toren Unterschied verloren. Das nächste Duell gegen den SC Union Nettetal dürfte richtungsweisend sein. Die hervorragende Ausgangssituation aus der Winterpause hat der TSV jedenfalls schon verspielt.

Restprogramm:

SC Union Nettetal (H)

SC Düsseldorf-West (A)

Sportfreunde Baumberg (H)

ETB SW Essen (Tabellenplatz 12)

Furios startete die Aufholjagd des ETB SW Essen auf die Aufstiegsrunde mit einem 6:1-Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach. Danach folgten aber zwei Niederlagen gegen den FSV Duisburg und den VfB 03 Hilden. „Kampf, Leidenschaft und Einsatz waren vorhanden“, bescheinigte Suat Tokat seinem Team nach der 1:2-Niederlage gegen Spitzenteam Hilden. Das Restprogramm kommt den Essenern entgegen: Es geht ausschließlich gegen Teams, die in der Tabelle deutlich unter dem Team von Suat Tokat stehen.

Restprogramm:

SC Velbert (H)

SF Niederwenigern (A)

TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld (H)

SC Union Nettetal (Tabellenplatz 13)

Rechnerisch ist die Aufstiegsrunde für den SC Union Nettetal noch möglich. Nettetal hat ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf dem Konto und könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen den TSV Meerbusch Druck ausüben. Allerdings spricht mehr gegen einen überraschenden Sprung in die Aufstiegsrunde, da der SC beide Spiele nach dem Restart deutlich verlor. Dazu hat es das Restprogramm nach dem Duell gegen Meerbusch in sich: Es geht gegen drei Teams aus der Top-Vier der Oberliga Niederrhein.

Restprogramm:

TSV Meerbusch (A)

1. FC Bocholt (H)

1. FC Kleve (H)

SSVg Velbert (A)