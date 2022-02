Fußball Oberligist ETB SW Essen feierte beim 1. FC Mönchengladbach einen Kantersieg. Zwei Angreifer waren in Torlaune.

Starke Leistung des ETB SW Essen! Die Mannschaft von Trainer Suat Tokat siegte beim Tabellenvorletzten 1. FC Mönchengladbach deutlich mit 6:1 (3:0) und konnte sich über den zweiten Sieg in diesem Jahr freuen. Damit kletterten die Essener auf Rang elf, der zur Aufstiegsrunde berechtigen würde.

Bereits nach 17 Minuten war die Partie entschieden, als der ETB mit 3:0 führte. Nach dem Schlusspfiff stand ein halbes Dutzend Tore auf der Habenseite der Tokat-Elf. Mohamed Cisse erzielte drei Tore, Prince Kimbakidila war zweimal erfolgreich und auch Mehmet Dalyanoglu konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Tomi Alexandrov erzielte für die Hausherren nur das Ehrentor (87.).

Am kommenden Sonntag (27. Februar, 15 Uhr) geht es für die Schwarz-Weißen mit einem Heimspiel gegen das Schlusslicht FSV Duisburg weiter. Dort peilt der ETB den dritten Liga-Dreier in Serie an.