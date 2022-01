Oberligist TuRU Düsseldorf ist ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Linksaußen Cameron McGregor verstärkt den Kader der Landeshauptstädter.

Zuletzt konnte TuRU Düsseldorf mit der Vertragsverlängerung von Trainer Francisco Carrasco eine richtungsweisende Personalie für die Zukunft festmachen. Mit dem Erfolgstrainer soll der Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein gelingen. Dafür wird in der Restrunde nach der Winterpause Neuzugang Cameron McGregor den Kader der Düsseldorfer verstärken. Der Kanadier trug bereits das Trikot von Werder Bremen.

TuRU Düsseldorf Zugänge: Petar Popovic (24, 1. FC Mönchengladbach), Jannik Tepe (22, 1. FC Monheim), Yeon-woong Jung (29, Siegburger SV 04), Yeonhwang Jung (26, nach Düsseldorf gezogen / Südkorea / Japan), Cedric Bergmann (20, SpVg Frechen 20), Amin Ouahaalou (23, FC Kray), Mario Zelic (21, Alemannia Aachen), Selcuk Yavuz (25, VfB 03 Hilden) Cameron Mc Gregor (22, SV Werder Bremen III) Abgänge: Marc Paul (26, DSC 99 Düsseldorf), Ariyoh Yussuf Ayinla (20, SC Velbert), Sven König (25, SV Eintracht Trier 05), Ota Sakaki, FSV Duisburg, Maximilian Pohlig (24, 1. FC Viersen), Luca Wilsing (21, Siegburger SV 04), Aleksandar Pranjes (31, DJK Gnadental), Simon Lentz (22, SV Grün-Weiss Eimsbüttel IV), Niklas Schubert (22, KFC Uerdingen 05), Rinor Rexha (22, Rot-Weiß Oberhausen), Antonio Munoz-Bonilla (32, FC Büderich), Maximilian Restle (20, TuS Gerresheim)

Mit Platz elf in der Oberliga belegt TuRU aktuell den letzten Platz, der noch für die Aufstiegsrunde berechtigt. Das Erreichen dieser Runde und der damit verbundene Klassenerhalt hat bei der Mannschaft von Trainer Carrasco oberste Priorität. In den verbleibenden sechs Spieltagen der Hinrunde sollen alle sportlichen Zweifel beseitigt werden. Dabei helfen wird ab sofort der nächste Neuzugang der Landeshauptstädter.

Linksaußen McGregor kommt

McGregor soll mit seiner Schnelligkeit und Dynamik die linke Außenbahn der Düsseldorfer beleben. Der 22-Jährige lief bereits in der Landesliga für Teutonia St. Tönis auf, für die er in 17 Spielen neun Scorerpunkte markierte. Zudem spielte er bereits in der Bremen-Liga für die dritte Mannschaft von Werder Bremen, wo er in 15 Einsätzen auf elf Tore kam. Der Kanadier ist bereits für die TuRU spielberechtigt und soll bei den gesteckten Zielen sofort weiterhelfen.