Jahrelang in der Oberliga Niederrhein vertreten, steht ein Düsseldorfer Landesligist vor dem Abgrund. Es muss Geld her, und zwar schnell.

"TuRU Düsseldorf ruft zur Rettung auf" - mit diesen eindringlichen Worten startet ein Facebook-Post, in dem der Landesligist aus der Hauptstadt Nordrhein-Westfalens die lokale Wirtschaft um Hilfe bittet.

Weil ein Großsponsor ausgestiegen ist, fehlt dem Traditionsklub eine "mittlere fünfstellige Summe", wie der Landesligist weiter schreibt. Stand jetzt sei sogar der Spielbetrieb der Junioren- und Seniorenmannschaften für die kommende Saison gefährdet.

Dementsprechend besorgt lässt sich Manuel Rey, Präsident des Klubs, zitieren: "In den letzten fünf Jahren haben wir intensiv nach Lösungen gesucht, um unseren Verein finanziell zu stärken. Trotz Bemühungen und zahlreicher Gespräche, einschließlich mit der Stadt Düsseldorf und Oberbürgermeister Keller, sind wir bislang nicht erfolgreich gewesen. Daher setzen wir nun unsere letzten Hoffnungen darauf, dass die Düsseldorfer Wirtschaft uns unterstützt, um unseren Verein am Leben zu erhalten."

Denn im Stadion an der Feuerbachstraße soll weiterhin zumindest Landesliga-Fußball gespielt werden und nicht das Worst-Case-Szenario eintreten: Das wäre ein möglicher Rückzug.

Interessierte Unternehmen und Personen können sich per Mail (rey@turu1880.de) direkt an die TuRU wenden, um Möglichkeiten der Unterstützung zu besprechen.

TuRU wendet sich daher an die Düsseldorfer Wirtschaft: "Helft uns, unsere Jugend- und Seniorenmannschaften zu unterstützen und den Fortbestand unseres Vereins zu sichern. Jeder Beitrag zählt und ist von entscheidender Bedeutung, damit die TuRU weiterhin Teil der Düsseldorfer Fußballgemeinschaft bleibt."

Fans, Mitglieder, Sympathisanten und Follower werden ebenfalls aufgerufen, potenzielle Sponsoren anzusprechen. "Fragt bei eurem Arbeitgeber, eurem Friseur oder in eurer Stammkneipe nach, ob Interesse an einem Sponsoring besteht. Jede Unterstützung ist willkommen und wird geschätzt."

TuRu Düsseldorf war bis zum Abstieg in der vergangenen Saison eine feste Größe in der Oberliga Niederrhein. In der Landesliga hat sich der Klub nach holprigem Start mittlerweile auf Platz acht eingefunden.