TuRU Düsseldorf: Langeweile im Niemandsland? "Können das richtig einschätzen"

TuRU Düsseldorf dümpelt in der Landesliga Niederrhein 1 ein wenig im Niemandsland herum. Dennoch verfällt der Oberliga-Absteiger nicht in Panik.

Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes bei TuRU Düsseldorf. Nach oben geht nicht viel und nach unten ist das Polster mit sieben Punkten schon relativ angenehm. Als Tabellenzehnter lebt es sich in der Landesliga Niederrhein Gruppe 1 dann doch eher langweilig. Als Absteiger aus der Oberliga fraglich, ob das wirklich den eigenen Ansprüchen genügt.

Denn eines ist so gut wie sicher: Mit dem Aufstieg wird TuRU nichts zu tun haben. Monheim, der Spitzenreiter, ist mittlerweile mit 26 Punkten Abstand enteilt. Der Aufstieg schien allerdings ohnehin nicht fest in den Plänen langjährigen Fünftligisten verankert gewesen zu sein.

Trainer der Düsseldorfer, Francisco Luis Carrasco Romero, über...

... die Hinrunde: "Die Platzierung ist nicht das, was wir uns erhofft haben. Wir wissen das allerdings auch gut einzuschätzen und arbeiten eng mit dem Vorstand zusammen. Bei uns verfällt niemand in Panik. Wir arbeiten weiter ruhig mit der Mannschaft. Man muss dazu auch sagen, dass wir einen schweren Start hatten. Wir mussten uns als Team noch finden und das haben wir so angenommen. Das Ziel aufzusteigen, wurde zwar medial thematisiert, hat bei uns allerdings nie in den Köpfen stattgefunden. Es kann total schnell gehen, dass du dich auf einmal dann ganz unten wiederfindest und dir Sorgen um den Abstieg in die Bezirksliga auf einmal machen musst. Daher können wir die Situation sehr gut einschätzen."

... den schönsten Moment des Jahres: "Das finde ich immer schwer herauszufiltern. Persönlich ist das allerdings immer der Moment, in dem der Schiedsrichter endlich wieder das erste Ligaspiel anpfeift und die harte Vorbereitung hinter einem liegt."

... den schlimmsten Moment des Jahres: "Am brutalsten war das 0:6 gegen Kapellen-Erft. Nicht aufgrund der Leistung, aber wegen des so hohen Ergebnisses. Nach einer Minute liegst du schon zurück und dann ist der Grundstein leider direkt gelegt. So schnell kann es nun mal gehen im Fußball."

... die Ziele für das neue Fußballjahr: "Erstmal wollen wir gut aus der Vorbereitung kommen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Es ist brutal wichtig, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ist dieser Schritt getan, kann der Blick nach oben gehen. Als Ziel wäre ein einstelliger Tabellenplatz zwischen fünf und acht vorgesehen."