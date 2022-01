Oberligist kassiert deutliche Pleite gegen BVB-Junioren

Der ASC Dortmund hat den Mittwochabend genutzt, um ein Testspiel gegen die U19-Junioren von Borussia Dortmund zu bestreiten. Am Ende stand ein 2:6 aus Sicht des Oberligisten.

Lange konnte der ASC Dortmund mit den U19-Junioren von Borussia Dortmund mithalten. Am Ende war das Topteam der A-Jugend Bundesliga West aber doch zu stark für den Westfalen-Oberligisten.

Mit 2:6 (2:2) musste sich der ASC am Sportplatz an der Schweizer Allee geschlagen geben. Dabei waren die Aplerbecker gegen den Nachbarn sogar früh durch Philippos Selkos in Führung gegangen (6.). Doch durch zwei Treffer von Ayukayoh Mengot (7., 33.) drehte der BVB-Nachwuchs die Begegnung.

Kurz vor der Pause glich der ASC durch Jan-Patrick Friedrich noch aus, doch nach dem Seitenwechsel schalteten die Borussen trotz vieler Wechsel auf beiden Seiten einen Gang höher: ein Eigentor von Jan Stuhldreier (48.) sowie Treffer von Julian Rijkhoff (55., 76.) und Rafael Lubach (81.) sorgten für den Endstand.

Nicht im Aufgebot von BVB-Trainer Mike Tullberg stand Dortmunds 16-jähriger Winterzugang Filippo Mane, der aus Italien gekommen ist und in der U19 mittelfristig ans Profiteam herangeführt werden soll.

Ein Pflichtspiel bestreitet der ASC Dortmund in rund einem Monat wieder. Dann geht es zum Auftakt der Oberliga-Restrunde gegen Westfalia Herne (20. Februar). Das nächste Testspiel steht derweil am Samstag an: Wieder gegen einen U19-Bundesligisten - diesmal trifft der ASC auf den VfL Bochum.

Für den BVB-Nachwuchs, der zuletzt sein erstes Testspiel der Vorbereitung mit 2:0 gegen die U19 von Hannover 96 gewann, geht es am 4. Februar gegen Bayer Leverkusen wieder um Punkte in der U19-Bundesliga. Zuvor messen die Dortmunder unter anderem mit der A-Jugend von Weder Bremen die Kräfte.