Bis Ende Februar ruht der Ball in den Amateurligen. Zeit, um einen Blick auf die erfolgreichsten Torschützen von Ober- bis Bezirksliga Niederrhein zu schauen.

Oberliga Niederrhein: Erfolgreichster Torschütze der Oberliga ist Marcel Platzek vom Tabellenzweiten 1. FC Bocholt. Der Stürmer erzielte bisher 20 Tore im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg. Fünf Mal schlug der Stürmer doppelt zu.

Landesliga 1: Mit 13 Treffern aus 14 Spielen führt Tom Hirsch die Torjägerliste an. Auch sein Verein, der MSV Düsseldorf, steht in der Tabelle ganz oben. 9 Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweiten 1. FC Viersen.

Landesliga 2: Für die Hälfte aller Tore des TuS Fichte Lintfort war Florian Ortstadt zuständig. 16 Buden erzielte er, zweimal gelang ihm ein Dreierpack.

Landesliga 3: Ganze vier Spieler teilen sich hier den ersten Rang. Timm Golley (SF Hamborn 07), Timo Nickel (SpVgg Steele 03/09), Athanasios Tsourakis (VfB Speldorf) und Anil Yildrim (Mülheimer FC 97) haben bisher elf Treffer auf dem Konto.

Bezirksliga 1: Obwohl die SG Rommerskirchen/Gilbach aktuell nur auf Platz neun steht, stellen sie den erfolgreichsten Torschützen der Liga. Meikel Kupper erzielte in 14 Spielen 13 Tore für die SG.

Bezirksliga 2: Die 1. Spvg Solingen-Wald führt nicht nur die Liga an, auch was die erzielten Treffer angeht, sind sie ligaweit vorne. Das ist auch Antonius-Panagitos Kamplionis zu verdanken, der den Ball zwölf Mal im Tor unterbringen konnte.

Bezirksliga 3: Die Zeichen für die DJK Adler Union Frintrop stehen auf Aufstieg. Mit 54 Toren stellt Frintrop zudem die beste Offensive der Liga. Mit 13 Treffern trug auch Yannick Reiners seinen Teil dazu bei.

Bezirksliga 4: In den vergangenen zwei Spielzeiten war er bereits erfolgreichster Torschütze seiner Liga und auch jetzt führt Paul Szymanski die Liste wieder an. 17 Toren erzielte er in dieser Saison bisher für Tabellenführer Viktoria Mennrath.

Bezirksliga 5: Auch Levon Kurikciyan führte schon in der vergangenen Saison die Torschützenliste an. Der Torjäger von Viktoria Goch traf in 14 Spielen 14 Mal.

Bezirksliga 6: Joshua Müller vom SC 26 Bocholt konnte den Ball in 13 Partien 18 Mal im Tor unterbringen. Zwei Mal traf der Stürmer des Tabellenvierten dreifach.

Bezirksliga 7: 21 von 39 Toren der DJK SF Katernberg gehen auf das Konto von Kevin Zamkiewicz. 4 Mal erzielte er einen Doppelpack, zwei Mal traf er dreifach und gegen Phönix Essen netzte er gleich vier Mal ein.

Bezirksliga 8: Der erfolgreichste Torjäger am Niederrhein kommt von Schwarz-Weiss Alstaden. Raphael Steinmetz erzielte 23 von 46 Treffern des Tabellenachten und das in 14 Spielen. Auch ihm gelang bereits ein Vierer- sowie drei Dreierpacks.