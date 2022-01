OL NR: Bocholt verpflichtet talentierten Angreifer

Der 1. FC Bocholt hat seinen ersten Wintertransfer getätigt. Mit Dario Gerling wechselt ein 20-jähriger Nachwuchsstürmer zum Zweitplatzierten der Oberliga Niederrhein.

Der 1. FC Bocholt hat einen neuen Angreifer verpflichtet. Vom Landesligisten VfL Rhede wechselt Angreifer Dario Gerling zum Zweitplatzierten der Oberliga Westfalen. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

„Wir freuen uns, dass wir nach dem Abgang von Shunya Hashimoto noch einmal im offensiven Bereich nachlegen können. Dario wurde zeitweise bei uns im Verein ausgebildet und kennt daher bereits den Club und die Gegebenheiten. In der aktuellen Saison hat er bei Rhede sein Potential unter Beweis gestellt“, sagt der sportliche Leiter des 1. FC Bocholt, Stephan Engels und fügt an: „Ich möchte mich bei allen Parteien für die konstruktiven und professionellen Gespräche bedanken, die den Transfer bereits im Winter möglich gemacht haben.“

Trainer Jan Winking hatte ohnehin bereits angekündigt, dass wenn Transfers geplant sind, es um junge Kräfte gehen wird, die sich noch entwickeln können. „Wenn wir jemanden holen, dann Perspektivspieler, 23 Jahre oder abwärts, die auch für die nächsten ein, zwei Jahre interessant sind“, sagte der Coach im Dezember gegeüber RS. Nun zeigt er sich zufrieden mit dem Transfer: „Mit Dario bekommen wir einen talentierten Spieler aus der Region, der sich bereits in der Landesliga einen Namen machen konnte - trotz seines noch jungen Alters.“

Gerling spielte bereits in der Jugend einige Jahre für den 1. FC Bocholt, zu dem er einst aus seiner Heimatstadt Rees gekommen war. Weitere Stationen des 1,98m großen Stürmers waren der SV Vrasselt und Fortuna Millingen. In der aktuellen Landesliga-Spielzeit erzielte Dario Gerling für den VfL Rhede neun Tore in 15 Spielen, vier weitere Treffer legte er vor. Winking: „Wir haben ihm klar aufgezeigt, wo wir sein Entwicklungspotenzial sehen. Wenn er lernt, seinen Körper als Waffe einzusetzen, bringt er alle Attribute für einen hervorragenden Stoßstürmer mit. Wir wollen ihn jetzt schnellstmöglich an das Niveau heranführen und trotzdem seine Qualitäten direkt nutzen.“

Auch Gerling selbst freut sich auf die neue Herausforderung in einer höheren Spielklasse: „Hier habe ich die perfekten Bedingungen, um mich optimal weiterzuentwickeln. Der Verein verfügt über sehr engagierte und ambitionierte Trainer, aber auch Spieler, die mich auch durch ihre Erfahrung weiterbringen können.“ Der Mittelstürmer verspricht: „Ich werde mein ganzes Pensum abrufen, um dazu beizutragen, dass der Verein seine Vorstellungen und Ziele erreicht.“