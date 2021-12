Oberliga Niederrhein: Winterfahrplan des ETB SW Essen steht

Der Niederrhein-Oberligist ETB SW Essen hat seinen Winterplan fertig.

Am 10. Januar 2022 bittet ETB-Coach Suat Tokat sein Team zum ersten Training der Vorbereitung auf das Restprogramm in der Oberliga Niederrhein. Bis dahin hält sich die Mannschaft mit individuellen Laufplänen fit. Das erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr findet für die Schwarz-Weißen bereits am 13. Februar statt, wenn um 15 Uhr das Nachholspiel gegen den 1. FC Monheim am heimischen Uhlenkrug ansteht.

Bis dahin wird der ETB die folgenden Testspiele bestreiten:

Sonntag, 16.01.,15 Uhr, zuhause gegen die SpVgg Vreden

Sonntag, 30.01., 15 Uhr, beim 1. FC Wülfrath

Mittwoch, 02.02., 18.45 Uhr, beim VfB Frohnhausen

Sonntag, 06.02., 15 Uhr, bei Westfalia Rhynern