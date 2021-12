Spvg. Sterkrade-Nord: Corvers bereitet Team auf harte Abstiegsrunde vor

Die Spvg. Sterkrade-Nord ist kurz vor der Pause noch vom letzten Platz der Oberliga Niederrhein gesprungen. Dementsprechend optimistisch gehen die Oberhausener ins kommende halbe Jahr.

Sterkrade-Nords scheidender Sportlicher Leiter und baldiger Co-Trainer Kevin Corvers über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Das Halbjahr war nicht ganz so erfreulich. Natürlich haben wir uns mehr Punkte erhofft. Auch der Trainerwechsel war nicht ganz so schön. Trotzdem haben wir am Ende ein paar Punkte geholt. Wir sind guter Dinge vor der Rückrunde. Man hat gemerkt, dass die Phase gegen die oberen Mannschaften für den Kopf sehr schwer war. Wir sind zuletzt ganz ordentlich rausgekommen mit sieben Punkten in den letzten vier Spielen. Das haben die Jungs gut gemacht.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Steven Henning und Boran Sezen sind gegangen. Wir hätten schon gerne Verstärkungen, würde aber auch dem Kader vertrauen, wie er ist. Wir sind aktiv auf der Suche, glauben aber, dass es unfassbar schwer für uns ist. Wenn wir einen holen, soll er uns verstärken. Wenn sich etwas ergibt, würden wir aktiv werden.

… die Ziele für 2022:

Wir haben das klare Ziel, dass wir nicht absteigen. Dafür werden wir alles tun. Ich gehe von Sportlichen Leiter zum Co-Trainer über. Wir sind voller Tatendrang. Der Nicht-Abstiegsplatz ist das Ziel. Ich glaube, dass, wenn wir in die Abstiegsrunde gehen, es viel auf Körperlichkeit ankommen wird. Schöner Fußball ist dann nicht mehr wichtig. Eher Kampf. Wir werden versuchen die Jungs darauf vorzubereiten.

… die Vorbereitung:

Wir starten am 7. Januar und testen gegen relativ viele Landesligisten. Aber wir müssen auch abwarten, ob wir überhaupt im Januar noch spielen dürfen. Für den 16. Januar sind wir noch auf der Suche nach einem Gegner.