FC Kray: Coach Apfeld zieht durchwachsenes Fazit

Krays Trainer Damian Apfeld hätte sich nach seiner Amtsübernahme mehr Punkte erhofft. Wir haben mit ihm über die Hinserie und die kommenden Wochen gesprochen.

Krays-Trainer Damian Apfeld über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Das ganze Halbjahr kann ich nicht bewerten, weil ich erst später dazugestoßen bin. Wenn wir ein Fazit aus meiner Zeit ziehen, dann ist das eher durchwachsen, eher durchschnittlich. Ich hatte mir mehr erhofft, auch einen besseren Punkteschnitt und eine höhere Punktzahl zum Jahresende.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Wir müssen etwas machen, vor allem qualitativ in der Spitze. Das ist aber schwer im Winter. Es geht hauptsächlich darum, uns in der Breite besser aufzustellen. Wir müssen auf Ausfälle besser reagieren können. Das konnten wir in den vergangenen Wochen nicht. Gegen den ETB, zum Beispiel, haben wir mit U19-Spielern agieren müssen und mit Spielern, für die es wegen ihrer Verletzungen eigentlich zu früh war. Das ist dann schon auch katastrophal, dass man die Jungs so früh reinwirft. Damit tun sich die Jungs auch langfristig keinen Gefallen Da müssen wir uns besser aufstellen. Wir brauchen mehr Spieler im Kader. Was die Abgänge angeht, wird sich das in den nächsten Tagen klären. Stand jetzt haben wir noch nichts auf der Abgangsseite, aber es könnte sein, dass uns in den kommenden Tagen der eine oder andere verlassen wird. Aber es ist nichts spruchreif.

… die Ziele für 2022:

In erster Linie geht es für uns um den Klassenerhalt. Wir wollen sechs Mannschaften hinter uns lassen, um am Ende des Tages auch in der kommenden Saison Oberliga-Fußball zu spielen.

… die Vorbereitung:

Die Vorbereitung geht am 10. Januar wieder los, da ist Trainingsbeginn. Wir haben fünf Vorbereitungsspiele. Das erste in Bergisch Gladbach, dann spielen wir gegen Burgaltendorf, ASC Dortmund, Sprockhövel und Westfalia Herne. Wir brauchen die Trainingseinheiten. Die Schwerpunkte liegen im taktischen Bereich, da muss man sich nur unser Torverhältnis angucken. Es geht um defensive Stabilität, aber trotzdem mit einer guten Balance zur Offensive. Am Ende wollen wir aber ordentlichen Fußball spielen und unsere Spielidee umsetzen. Die sieht nicht vor, nur zu verteidigen. Wenn du Spiele gewinnen willst, musst du vorne Akzente setzen.