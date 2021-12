OL NR: Baumberg hat sich nach Horror-Start wieder gefangen

Der Start gegen die Top-Teams und eine Corona-Quarantäne haben bei den Sportfreunden Baumberg für einen Horror-Start gesorgt. Mittlerweile hat sich der Klub aber wieder gefangen.

Baumbergs Trainer Salah El Halimi über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Dadurch, dass wir viel zu viele Unbekannte hatten durch die lange Coronapause, wir dann einen schlechten Start hingelegt haben, sind wir sehr zufrieden über das, was wir zum Schluss geholt haben. Wir haben in den vergangenen neun Spielen siebenmal gewonnen, als wir dann in Fahrt waren. Angesichts der Umstände, dass wir acht Monate lang keinen Fußball hatten, war die Vorbereitung zu kurz, dann hatten wir die Knaller vor der Brust, im Anschluss Quarantäne für Spieler und diese mussten sich dann von Erkrankungen erholen, sind wir im Nachhinein sehr zufrieden. Wir sind immer noch auf einer Ebene mit Ratingen, Schonnebeck oder Monheim. Da ziehe ich wirklich den Hut vor der Mannschaft.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Daniel Schwabke kehrt zurück, darüber freuen wir uns sehr. Wir haben zwei Abgänge: Gianluca Cirillo und Tarkan Türkmen. Wir behalten den Markt im Auge, aber wir haben auch mit Kosi Saka einen Rückkehrer, der lange verletzt war, das trifft auch auf Baris Sarikaya und Dominik Cikac, die noch kein Spiel gemacht haben, zu oder auch Günter Mabanza, der nur das letzte Spiel von Anfang an machen konnte. Wir hoffen, dass wir durch die Rückkehr dieser Spieler auch wieder eine größere Auswahl haben.

… die Ziele für 2022:

Wir wollen in die Aufstiegsrunde kommen. Wir wollen den Platz, den wir momentan haben, bis zum Schluss verteidigen, weil du nicht mehr absteigen kannst. Wir wollen dann ein bisschen was testen und probieren, taktisch und personell. Aber deswegen ist es erst einmal der erste Schritt, den Schritt in die Aufstiegsrunde zu schaffen.

… die Vorbereitung:

Wir haben geplant, schon am 3. Januar wieder anzufangen. Wir wollen früh anfangen, weil wir aus der Sommerpause gelernt haben. Außerdem hatten wir viele, die verletzt oder angeschlagen waren, die länger brauchen, um dahin zu kommen, wo sie waren. Ich bin ein Freund davon, früh anzufangen und dann im einfachen Rhythmus zu trainieren. Wir spielen dann schon am 8. Januar gegen Schalkes U23 (auswärts), am 15.1. gegen Wesseling-Urfeld, am 18.1. gegen Eller 04, am 22.1. gegen die TSG Sprockhövel, am 29.1. gegen den Siegburger SV, am 2.2. gegen Deutz 05, am 5.2. gegen Hennef und am 13.2. gegen den FC Düren