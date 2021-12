Steven Degelmann und die Hammer SpVg haben sich in der Oberliga Westfalen im Mittelfeld stabilisiert. Die Aufstiegsrunde ist auch noch in Reichweite.

Steven Degelmann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Westfalen:

„Mit den sechs Punkten gegen Eintracht Rheine und die TSG Sprockhövel haben wir sicherlich einen versöhnlichen Jahresabschluss 2021 gefunden. Die Punkte hatten wir zwar nicht zwingend einplant, aber dennoch benötigt, weil wir beispielsweise gegen Preußen Münster II oder Finnentrop-Bamenohl nicht so gepunktet hatten, wie wir uns das vorgestellt hatten. Insgesamt sind diese 18 Punkte aus 16 Spielen eine solide Ausbeute. Vor der Saison hatten nicht viele damit gerechnet, dass wir überhaupt in die Oberliga gehören würden. Deshalb freuen wir uns, dass wir nun in der Tabelle ganz gut dastehen.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

„Im offensiven Zentrum haben wir Bedarf. Marcel Todte fällt nahezu seit Saisonbeginn mit einem Kreuzbandriss aus. Er ist zwar in der Reha, wird aber sicherlich noch bis April oder Mai 2022 ausfallen. Frederik Falk hat sich als Alternative zu Vincent Ocansey gut präsentiert, kommt aber eher von den Flügeln oder aus den Halbräumen. Als Trainer möchte ich gerne die Möglichkeit haben, einen zweiten Stoßstürmer reinzuwerfen. Da sondieren wir den Markt.“

… die Ziele für 2022:

„Wenn es im Februar für alle anderen schon wieder losgeht, haben wir erstmal spielfrei. Da müssen wir dann den anderen zuschauen, wie sie punkten. Wir wollen nochmal einige Zähler holen und dann schauen, wohin die Reise geht. Mit einer ordentlichen Punkteausbeute wären wir auch in der Abstiegsrunde positiv gestimmt.“

… die Vorbereitung:

Da wir erst im März in den Ligabetrieb einsteigen, beginnen wir etwas später, Mitte Januar, mit der Vorbereitung. Da haben wir außerdem gegen den DSC Wanne-Eickel und Westfalia Wickede zwei Testspiele vereinbart. Im Februar testen wir unter der Woche, da die Westfalen- und Regionalliga an den Wochenenden schon wieder spielen.“

Die Testspiele der Hammer SpVg:

Samstag, 22.01.2022, 14 Uhr: gegen DSC Wanne-Eickel Sonntag, 30.01.2022, 15 Uhr: gegen Westfalia Wickede