FC Kray: Vier Ausfälle und ein Fragezeichen - Coach fordert drei Siege

Der FC Kray trifft in der Fußball-Oberliga am Sonntag auf die DJK Teutonia St. Tönis. Trainer Damian Apfeld muss dabei auf vier Mann verzichten.

Für den Essener Oberligisten FC Kray geht es, nach dem spielfreien letzten Wochenende, am kommenden Sonntag (15 Uhr) im nächsten Heimspiel gegen den Tabellen-16. DJK Teutonia St. Tönis.

Die Krayer Mannschaft, die nach dem Sieg im Niederrheinpokal - im Achtelfinale geht es zur TVD Velbert - bei Viktoria Buchholz zwei Wochen spielfrei hatte, geht nach intensiven Trainingseinheiten optimistisch in das nächste Heimspiel. "In den Trainingseinheiten haben wir speziell am Spiel mit Ball und am Übergangsspiel gearbeitet. Wir hoffen dass wir hier einen Schritt nach vorne gemacht haben. Dies wird sich in den nächsten Spielen zeigen", ist Trainer Damian Apfeld zuversichtlich.

Für uns ist es wichtig, in den nun noch verbleibenden drei Spielen vor der Winterpause möglichst die maximale Punkteausbeute zu holen und dafür werden wir erneut sehr intensive Spiele betreiben müssen. Damian Apfeld

Am Sonntag kann er wieder auf Duc Anh Nguyen Nhu, Marcel Rosbach und Emir Alic zurückgreifen. Fehlen werden, neben den Langzeitverletzten Thorben Kern und Max Fleer, auch Girolamo Tomasello (Quarantäne) sowie Florian Usein (Schambeinentzündung). Hinter dem Einsatz von Orhan Dombayci, der unter der Woche krank fehlte, steht noch ein Fragezeichen.

"Ich erwarte mit St. Tönis einen Gegner, der sicherlich auch aufgrund der Niederlage der Vorwoche und dem Ausscheiden aus dem Niederrheinpokal eine Reaktion zeigen möchte. Ich rechne mit einem angeschlagenen Gegner, doch die sind bekanntlich sehr gefährlich. St. Tönis will sicher vor Weihnachten noch einmal punkten und da müssen und werden wir auf der Hut sein. Für uns ist es wichtig, in den nun noch verbleibenden drei Spielen vor der Winterpause möglichst die maximale Punkteausbeute zu holen und dafür werden wir erneut sehr intensive Spiele betreiben müssen", fordert Apfeld.