Ex-RWE-Profi Kevin Grund: "Es ist natürlich anders als in Essen..."

In der Oberliga Niederrhein liegt der 1. FC Bocholt auf Platz drei. Wir haben mit einem der Leistungsträger gesprochen.

Kevin Grund ist mittlerweile 34 Jahre alt, aber noch immer in Topform. 13 Spiele, ein Tor und acht Vorlagen - so sieht Grunds Bilanz in der Oberliga Niederrhein aus. RevierSport hat mit dem Routinier des 1. FC Bocholt gesprochen.

Kevin Grund, was geht in Ihnen vor, wenn Sie auf die Tabelle schauen?

Kevin Grund: "Wir spielen eine gute Saison. Ich denke, dass wir alles geben müssen, um da oben dran zu bleiben. Klar, Velbert ist stark. Aber wir werden bleiben dran. Wir haben in unseren Spielen immer die Kontrolle und werden uns auf Strecke belohnen."

Wie gefällt es Ihnen in Bocholt?

"Es ist natürlich anders als in Essen. Ich gehe vormittags arbeiten, dann kümmere ich mich um meine Familie und gehe trainieren. Es macht Spaß. Der 1. FC Bocholt ist gut aufstellt und ich bin glücklich, bei so einem professionellem Verein zu sein."

Wenn Sie an RWE denken, was fehlt Ihnen?

"Natürlich fehlt die Stimmung. Wenn ich an Freitagabend und die Hafenstraße denke, dann würde ich natürlich gerne vor den tausenden Fans auflaufen. Aber auch in Bocholt macht es Spaß. Es sind nicht viele, aber dafür geile, lautstarke Fans am Hünting."

Und im nächsten Jahr spielen Sie vielleicht in der Regionalliga mit dem 1. FC Bocholt...

"Ja, das hoffen wir. Das ist unser Ziel. Aber wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen einfach unser Bestes geben. Wenn am Ende die Regionalliga dabei herausspringt, dann sind wir beim 1. FC Bocholt alle glücklich."