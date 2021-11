OL NR: Corona: Für die SpVg Schonnebeck zählt jeder Pieks

Am Wochenende fand der erste Spieltag in der Oberliga Niederrhein unter der neuen Corona-Schutzverordnung statt. Die SpVg Schonnebeck ging dabei sogar noch einen Schritt weiter.

Die angespannte Corona-Situation hat auch den Amateursport weiterhin fest im Griff. Während in anderen Bundesländern die Oberligen bereits eine vorzeitige Winterpause eingelegt haben, wird am Niederrhein weitergespielt.

Frank Isert, 1. Vorsitzender der SpVg Schonnebeck, kann mit dieser Entscheidung durchaus leben. “Grundsätzlich finde ich es gut, dass die Saison fortgesetzt wird, weil wir in der Oberliga Niederrhein durch die vielen Mannschaften einen sehr intensiven Spielplan haben.” Allerdings sei er sich selbstverständlich der aktuellen Lage bewusst. “Die Kontakte zu reduzieren ist das A und O derzeit.”

2G bei Heimspielen in Scheppers Busch

Deshalb dürfen bei Heimspielen der SpVg Schonnebeck nur noch Geimpfte oder Genesene zuschauen. “Wir versuchen durch starke Eingangskontrollen, auch mittels elektronischer Überprüfung, die 2G-Regel umzusetzen. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand, um die ganzen Vorgaben auch erfüllen zu können.” Die vorausschauende Planung der Verantwortlichen habe aber dafür gesorgt, dass jetzt unter der Woche nicht groß Tests organisiert werden mussten, was schließlich auch eine Kostenfrage für den Verein sei.

“Wir haben schon vorher darauf geachtet, dass unsere Mannschaften eine hohe Impfquote haben und wir nicht erst damit anfangen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.” Denn der Verein möchte auch auf dem Platz 2G umsetzen. Viel Überzeugungsarbeit musste Isert bei der Spielvereinigung nicht leisten. “Da sind wir wirklich auf einem sehr guten Stand. In unserer Oberliga-Mannschaft hatten wir einen Ungeimpften, aber das ist jetzt auch auf die Reise gebracht, von daher werden wir demnächst die 100-Prozent-Quote erfüllen können.”

Schonnebeck verabreicht 200 Impfdosen

Diese Quote wünscht sich Isert auch bei den Zuschauern. Deshalb hatte der Verein kurzfristig eine eigene Impfaktion am Spieltag auf die Beine gestellt. Der 1. Vorsitzende des Gesamtvereins SpVg Schonnebeck, Thomas Suski, ist Facharzt für Innere Medizin und hat vor dem Oberligaspiel gegen den Cronenberger SC Erst-, Zweit und “Booster”-Impfungen vorgenommen. “Da zählt einfach jeder Pieks und die meisten haben sich 'boostern' lassen”, freut sich Isert. Die Aktion sei ein voller Erfolg gewesen. Alle 200 Impfdosen hätten ihren Weg in die Oberarme der “Impfwilligen” gefunden.

Das imponierte auch dem Cronenberg-Coach Ferdi Gülenc. „Das ist einfach vorbildlich. In diesen dynamischen und unsicheren Zeiten ist das ein sehr guter Beitrag.“