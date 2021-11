1. FC Bocholt: Sportchef ist stolz auf den Zuschauerzuspruch

Der 1. FC Bocholt kassierte am vergangenen Wochenende eine bittere Pleite in Ratingen. Am Wochenende will der Favorit zurück in die Erfolgsspur gelangen.

0:3 unterlag der 1. FC Bocholt, zusammen mit der SSVg Velbert der Topfavorit auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Regionalliga-Aufstieg, bei Germania Ratingen 04/19.

Dass die erste Saisonniederlage der Bocholter so deutlich ausfiel, war überraschend. Denn vor dem Ratingen-Spiel hatten der 1. FC einen Lauf von fünf Siegen in Serie und ein Torverhältnis von 20:0 Treffern. "Wir haben das 0:3 ganz sachlich aufgearbeitet. Das Spiel haben wir verdient verloren und müssen daraus lernen. Es gilt noch härter zu arbeiten und am Wochenende an die Form vor dem Ratingen-Spiel anzuknüpfen", erklärt Stephan Engels, Sportlicher Leiter am Hünting.

Dass die Bocholter nach elf Spieltagen fünf Punkte hinter Velbert zurückliegen, beunruhigt den Sportlichen Leiter noch nicht. "Auf den ersten Blick ist das ein kleines Polster, auf den zweiten Blick wissen wir, dass eine Velberter Niederlage wieder eine ganz andere Situation darstellt. Wir schauen weiter auf uns und müssen zusehen, dass wir unsere Aufgaben positiv lösen", betont Engels.

Die nächste Aufgabe ist der 1. FC Monheim, der am Sonntag in Bocholt gastiert. "Wir wollen mit der Unterstützung unserer Fans zurück in die Erfolgsspur", sagt Engels und lobt an dieser Stelle den Zuschauerzuspruch in der laufenden Saison: "Wir sind stolz auf unsere Fans. Auswärts begleiten uns im Schnitt 100 Leute und sorgen für eine tolle Atmosphäre und die Spiele am Hünting sind der Wahnsinn. 700 Fans begrüßen wir im Schnitt und die machen richtig Alarm. Nach den 90 Minuten gegen Monheim wollen wir alle zusammen wieder einen Sieg feiern."