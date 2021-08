ETB - RWE: So läuft das Stadtderby ab

Am Mittwoch steigt um 19 Uhr das Stadtderby zwischen dem ETB SW Essen und Rot-Weiss Essen. Darauf müssen die Zuschauer achten.

Der ETB SW Essen (Oberliga Niederrhein) und Rot-Weiss Essen (Regionalliga West) testen am Mittwoch ab 19 Uhr ihre Form. Restkarten sind an der Tageskasse, die um 17 Uhr öffnet, erhältlich.

Durch die Corona-Pandemie gibt es aber auch für diese 90 Minuten am Uhlenkrug, Regeln:

Bedeutet: Zutritt zur Partie hat man nur, wenn man einen Impfnachweis dabei hat, einen Genesungsnachweis oder einen Testnachweis. Alles in Verbindung mit einem Personalausweis. Die Personalisierung erfolgt via Luca-App, Corona-Warn-App und Rückverfolgungslisten. Die jeweilige Erfassung erfolgt vor dem Stadion an den eingerichteten Servicepoints.

Testangebot der Johanniter Essen vor dem Stadtderby

Wer nicht getestet ist, kann dies am Stadion nachholen. Der ETB SW Essen bietet gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Essen ab 16.30 Uhr vor dem Stadion die Möglichkeit eines kostenlosen Bürgertests an. Um diesen Service zu nutzen, bitten der ETB die Besucher, möglichst frühzeitig am Stadion zu sein, um längere Wartezeiten sowie Verzögerungen zu verhindern, da die Auswertung und alle organisatorischen Abläufe eine gewisse Zeitspanne in Anspruch nehmen.

1650 Zuschauer dürfen dem Test beiwohnen.

ETB-Trainer Suat Tokat betonte vor dem Spiel via RevierSport: "Für die Stadt Essen ist das natürlich ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Nach so langer Zeit ist es schön, dass man sich in so einem Rahmen wieder auf Fußball freuen darf. Wir sind alle glücklich, dass wir mit Fans spielen dürfen und alle Seiten etwas davon haben. Wir als Oberligisten haben sehr lange gelitten und sind deshalb dankbar, dass wir dem Fußball nun wieder so nachgehen können. Deshalb wollen wir aus dem Test auch viele Erkenntnisse ziehen. Ich denke aber, auch für RWE ist das eine tolle Möglichkeit, sich so richtig auf die kommenden Aufgaben einzustimmen."