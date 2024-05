Der 1. FC Monheim hat es geschafft. Nach einem Jahr Landesliga Niederrhein 2 geht es in der nächsten Saison zurück in die Oberliga. Trainer Dennis Ruess spricht über die anstehende Spielzeit.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein in der letzten Saison, ist der 1. FC Monheim nach nur einem Jahr Landesliga Niederrhein 2 zurück in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse.

Am Sonntag steht das vorerst letzte Landesliga-Spiel an. Der FC empfängt die SG Unterrath, die durch eine Niederlage noch in eine Entscheidungsrunde rutschen könnten, in der sich entscheidet, wer in die Abstiegs-Relegation muss.

Trainer Dennis Ruess ist sich der Verantwortung bewusst: "Auch wenn du deine Ziele erreicht hast und es auf dem Papier um nichts mehr geht, hast du zum einen noch interne Ziele und zum anderen hast du der Liga gegenüber immer eine Verantwortung."

Zwar möchte er Spielern, die den Verein verlassen werden, noch einige Einsatzminuten geben, ernst nehmen werden sie die Partie aber dennoch. Aufgrund von einigen verletzungsbedingten Ausfällen, werden ohnehin einige Wechsel vorgenommen werden müssen. "Es ist nicht so, dass wir in Badehose auflaufen werden", fügte Ruess scherzhaft hinzu.

Für die neue Saison sind bereits ein paar Neuzugänge verpflichtet worden. Um welche Spieler es sich handelt, möchte der Coach aus Respekt gegenüber den anderen Vereinen noch nicht veröffentlichen: "Wir wollen dem abgebenden Verein die Möglichkeit geben, ihren Spieler vernünftig zu verabschieden. Für uns ist wichtig, dass sich der Spieler zu uns bekennt und nicht, dass wir es möglichst früh bekannt geben."

Die Kaderplanung ist jedoch weiterhin im Gange: "Wir müssen nicht mehr allzu viel machen, aber ein, zwei Personalien haben wir schon noch offen. Auch im Bereich Führungsspieler. Jemand, der ein Anführer auf dem Platz ist. Ich glaube, es würde uns guttun, wenn wir davon noch einen bekommen würden."

Idealerweise sucht Monheim noch nach einem variablen Defensiv-Mann. Ein Hindernis kann in der Kaderplanung auch im Bereich des Berufs liegen. Vor allem der Zeitaspekt ist laut des Coaches nicht zu unterschätzen. "Vielleicht ergibt sich auf der Zielgeraden ja noch etwas."

Zwar ist sich der Trainer bewusst, dass die Herausforderung der Rückkehr in die Oberliga groß ist, doch anhand der Kaderplanung und der bereits sicheren Neuzugänge ist er selbstbewusst, dass seine Mannschaft die Herausforderung Oberliga annehmen wird.

Er weiß jedoch auch, dass ein guter Kader und eine gute Vorbereitung keinen Klassenerhalt garantieren: "Du kannst dich noch so sehr vorbereiten. Eine Garantie gibt es nicht."

Zunächst steht aber noch das vorerst letzte Landesliga-Spiel gegen die SG Unterrath an. Anstoß ist am Sonntag um 15.00 Uhr. Eine Woche später geht es noch einmal gegen den DV Solingen im Kreispokal Solingen.